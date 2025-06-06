货币 / MYRG
MYRG: MYR Group Inc
178.35 USD 2.51 (1.43%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MYRG汇率已更改1.43%。当日，交易品种以低点175.71和高点178.74进行交易。
关注MYR Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MYRG新闻
- MYR Group appoints Aurelie Richard to board of directors
- Is Algonquin Power & Utilities (AQN) Outperforming Other Utilities Stocks This Year?
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- This Parker-Hannifin Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Exodus Movement (AMEX:EXOD), ICU Medical (NASDAQ:ICUI)
- Jefferies starts MYR Group at “hold,” sees limited upside despite solid outlook
- Jefferies initiates MYR Group stock with Hold rating, $202 price target
- MYR Group Q2 2025 slides: Revenue hits $900M amid data center boom
- Is MYR Group (MYRG) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
- MYR Group stock price target raised to $210 by Stifel on T&D strength
- Earnings call transcript: MYR Group Q2 2025 EPS Beats Forecast, Stock Dips
- MYR Group (MYRG) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- MYR Group to Release Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Do Options Traders Know Something About MYRG Stock We Don't?
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- Myr Group stock hits all-time high at 195.0 USD
- MYR Group stock reaches all-time high at 190.96 USD
- MYR Group secures $500 million design-build MSA with Xcel Energy
- MYR Group Q4 2024 slides: Strategic positioning amid revenue decline, Q1 rebound
- Myr Group stock hits all-time high at 188.73 USD
- MYR Group soars 79% following InvestingPro’s Fair Value analysis
- MYR Group: The Rally Looks Long In The Tooth (NASDAQ:MYRG)
- Myr Group stock hits 52-week high at 169.0 USD
- Goldman Sachs lowers MYR Group, raises MasTec
日范围
175.71 178.74
年范围
97.72 219.06
- 前一天收盘价
- 175.84
- 开盘价
- 176.71
- 卖价
- 178.35
- 买价
- 178.65
- 最低价
- 175.71
- 最高价
- 178.74
- 交易量
- 151
- 日变化
- 1.43%
- 月变化
- -2.90%
- 6个月变化
- 59.31%
- 年变化
- 76.11%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值