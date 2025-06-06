КотировкиРазделы
MYRG
MYRG: MYR Group Inc

175.84 USD 2.03 (1.17%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MYRG за сегодня изменился на 1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 171.51, а максимальная — 176.50.

Следите за динамикой MYR Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
171.51 176.50
Годовой диапазон
97.72 219.06
Предыдущее закрытие
173.81
Open
174.02
Bid
175.84
Ask
176.14
Low
171.51
High
176.50
Объем
495
Дневное изменение
1.17%
Месячное изменение
-4.26%
6-месячное изменение
57.07%
Годовое изменение
73.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.