Валюты / MYRG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MYRG: MYR Group Inc
175.84 USD 2.03 (1.17%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MYRG за сегодня изменился на 1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 171.51, а максимальная — 176.50.
Следите за динамикой MYR Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MYRG
- MYR Group appoints Aurelie Richard to board of directors
- Is Algonquin Power & Utilities (AQN) Outperforming Other Utilities Stocks This Year?
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- This Parker-Hannifin Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Exodus Movement (AMEX:EXOD), ICU Medical (NASDAQ:ICUI)
- Jefferies starts MYR Group at “hold,” sees limited upside despite solid outlook
- Jefferies initiates MYR Group stock with Hold rating, $202 price target
- MYR Group Q2 2025 slides: Revenue hits $900M amid data center boom
- Is MYR Group (MYRG) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
- MYR Group stock price target raised to $210 by Stifel on T&D strength
- Earnings call transcript: MYR Group Q2 2025 EPS Beats Forecast, Stock Dips
- MYR Group (MYRG) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- MYR Group to Release Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Do Options Traders Know Something About MYRG Stock We Don't?
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- Myr Group stock hits all-time high at 195.0 USD
- MYR Group stock reaches all-time high at 190.96 USD
- MYR Group secures $500 million design-build MSA with Xcel Energy
- MYR Group Q4 2024 slides: Strategic positioning amid revenue decline, Q1 rebound
- Myr Group stock hits all-time high at 188.73 USD
- MYR Group soars 79% following InvestingPro’s Fair Value analysis
- MYR Group: The Rally Looks Long In The Tooth (NASDAQ:MYRG)
- Myr Group stock hits 52-week high at 169.0 USD
- Goldman Sachs lowers MYR Group, raises MasTec
Дневной диапазон
171.51 176.50
Годовой диапазон
97.72 219.06
- Предыдущее закрытие
- 173.81
- Open
- 174.02
- Bid
- 175.84
- Ask
- 176.14
- Low
- 171.51
- High
- 176.50
- Объем
- 495
- Дневное изменение
- 1.17%
- Месячное изменение
- -4.26%
- 6-месячное изменение
- 57.07%
- Годовое изменение
- 73.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.