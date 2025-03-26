Moedas / LPTX
LPTX: Leap Therapeutics Inc
0.32 USD 0.01 (3.23%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LPTX para hoje mudou para 3.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.30 e o mais alto foi 0.33.
Veja a dinâmica do par de moedas Leap Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
0.30 0.33
Faixa anual
0.23 4.77
- Fechamento anterior
- 0.31
- Open
- 0.31
- Bid
- 0.32
- Ask
- 0.62
- Low
- 0.30
- High
- 0.33
- Volume
- 387
- Mudança diária
- 3.23%
- Mudança mensal
- 10.34%
- Mudança de 6 meses
- 6.67%
- Mudança anual
- -88.06%
