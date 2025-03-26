Divisas / LPTX
LPTX: Leap Therapeutics Inc
0.31 USD 0.01 (3.13%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LPTX de hoy ha cambiado un -3.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.30, mientras que el máximo ha alcanzado 0.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Leap Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
LPTX News
- Leap Therapeutics Slashes R&D Spending
- Leap Therapeutics stock jumps after announcing strategic review process
- Leap Therapeutics explores strategic options amid colorectal cancer drug data
- Leap Therapeutics (LPTX) Conference Call to discuss Updated Data from Part B of the DeFianCe Study Transcript
- Penny Stock Leap Therapeutics Unveils Positive Data From Experimental Combo Therapy For Colorectal Cancer - Leap Therapeutics (NASDAQ:LPTX)
Rango diario
0.30 0.32
Rango anual
0.23 4.77
- Cierres anteriores
- 0.32
- Open
- 0.32
- Bid
- 0.31
- Ask
- 0.61
- Low
- 0.30
- High
- 0.32
- Volumen
- 182
- Cambio diario
- -3.13%
- Cambio mensual
- 6.90%
- Cambio a 6 meses
- 3.33%
- Cambio anual
- -88.43%
