통화 / LPTX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
LPTX: Leap Therapeutics Inc
0.29 USD 0.03 (9.38%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LPTX 환율이 오늘 -9.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.28이고 고가는 0.32이었습니다.
Leap Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LPTX News
- Leap Therapeutics Slashes R&D Spending
- Leap Therapeutics stock jumps after announcing strategic review process
- Leap Therapeutics explores strategic options amid colorectal cancer drug data
- Leap Therapeutics (LPTX) Conference Call to discuss Updated Data from Part B of the DeFianCe Study Transcript
- Penny Stock Leap Therapeutics Unveils Positive Data From Experimental Combo Therapy For Colorectal Cancer - Leap Therapeutics (NASDAQ:LPTX)
일일 변동 비율
0.28 0.32
년간 변동
0.23 4.77
- 이전 종가
- 0.32
- 시가
- 0.32
- Bid
- 0.29
- Ask
- 0.59
- 저가
- 0.28
- 고가
- 0.32
- 볼륨
- 587
- 일일 변동
- -9.38%
- 월 변동
- 0.00%
- 6개월 변동
- -3.33%
- 년간 변동율
- -89.18%
20 9월, 토요일