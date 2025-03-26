КотировкиРазделы
Валюты / LPTX
Назад в Рынок акций США

LPTX: Leap Therapeutics Inc

0.32 USD 0.01 (3.23%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LPTX за сегодня изменился на 3.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.30, а максимальная — 0.32.

Следите за динамикой Leap Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.30 0.32
Годовой диапазон
0.23 4.77
Предыдущее закрытие
0.31
Open
0.31
Bid
0.32
Ask
0.62
Low
0.30
High
0.32
Объем
226
Дневное изменение
3.23%
Месячное изменение
10.34%
6-месячное изменение
6.67%
Годовое изменение
-88.06%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.