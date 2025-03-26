Валюты / LPTX
LPTX: Leap Therapeutics Inc
0.32 USD 0.01 (3.23%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LPTX за сегодня изменился на 3.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.30, а максимальная — 0.32.
Следите за динамикой Leap Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LPTX
- Leap Therapeutics Slashes R&D Spending
- Leap Therapeutics stock jumps after announcing strategic review process
- Leap Therapeutics explores strategic options amid colorectal cancer drug data
- Leap Therapeutics (LPTX) Conference Call to discuss Updated Data from Part B of the DeFianCe Study Transcript
- Penny Stock Leap Therapeutics Unveils Positive Data From Experimental Combo Therapy For Colorectal Cancer - Leap Therapeutics (NASDAQ:LPTX)
Дневной диапазон
0.30 0.32
Годовой диапазон
0.23 4.77
- Предыдущее закрытие
- 0.31
- Open
- 0.31
- Bid
- 0.32
- Ask
- 0.62
- Low
- 0.30
- High
- 0.32
- Объем
- 226
- Дневное изменение
- 3.23%
- Месячное изменение
- 10.34%
- 6-месячное изменение
- 6.67%
- Годовое изменение
- -88.06%
