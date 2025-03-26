货币 / LPTX
LPTX: Leap Therapeutics Inc
0.31 USD 0.01 (3.13%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LPTX汇率已更改-3.13%。当日，交易品种以低点0.30和高点0.32进行交易。
关注Leap Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LPTX新闻
- Leap Therapeutics Slashes R&D Spending
- Leap Therapeutics stock jumps after announcing strategic review process
- Leap Therapeutics explores strategic options amid colorectal cancer drug data
- Leap Therapeutics (LPTX) Conference Call to discuss Updated Data from Part B of the DeFianCe Study Transcript
- Penny Stock Leap Therapeutics Unveils Positive Data From Experimental Combo Therapy For Colorectal Cancer - Leap Therapeutics (NASDAQ:LPTX)
日范围
0.30 0.32
年范围
0.23 4.77
- 前一天收盘价
- 0.32
- 开盘价
- 0.32
- 卖价
- 0.31
- 买价
- 0.61
- 最低价
- 0.30
- 最高价
- 0.32
- 交易量
- 182
- 日变化
- -3.13%
- 月变化
- 6.90%
- 6个月变化
- 3.33%
- 年变化
- -88.43%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值