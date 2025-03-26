Dövizler / LPTX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LPTX: Leap Therapeutics Inc
0.29 USD 0.03 (9.38%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LPTX fiyatı bugün -9.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.28 ve Yüksek fiyatı olarak 0.32 aralığında işlem gördü.
Leap Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LPTX haberleri
- Leap Therapeutics Slashes R&D Spending
- Leap Therapeutics stock jumps after announcing strategic review process
- Leap Therapeutics explores strategic options amid colorectal cancer drug data
- Leap Therapeutics (LPTX) Conference Call to discuss Updated Data from Part B of the DeFianCe Study Transcript
- Penny Stock Leap Therapeutics Unveils Positive Data From Experimental Combo Therapy For Colorectal Cancer - Leap Therapeutics (NASDAQ:LPTX)
Günlük aralık
0.28 0.32
Yıllık aralık
0.23 4.77
- Önceki kapanış
- 0.32
- Açılış
- 0.32
- Satış
- 0.29
- Alış
- 0.59
- Düşük
- 0.28
- Yüksek
- 0.32
- Hacim
- 587
- Günlük değişim
- -9.38%
- Aylık değişim
- 0.00%
- 6 aylık değişim
- -3.33%
- Yıllık değişim
- -89.18%
21 Eylül, Pazar