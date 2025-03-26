Valute / LPTX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
LPTX: Leap Therapeutics Inc
0.29 USD 0.03 (9.38%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LPTX ha avuto una variazione del -9.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.28 e ad un massimo di 0.32.
Segui le dinamiche di Leap Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LPTX News
- Leap Therapeutics Slashes R&D Spending
- Leap Therapeutics stock jumps after announcing strategic review process
- Leap Therapeutics explores strategic options amid colorectal cancer drug data
- Leap Therapeutics (LPTX) Conference Call to discuss Updated Data from Part B of the DeFianCe Study Transcript
- Penny Stock Leap Therapeutics Unveils Positive Data From Experimental Combo Therapy For Colorectal Cancer - Leap Therapeutics (NASDAQ:LPTX)
Intervallo Giornaliero
0.28 0.32
Intervallo Annuale
0.23 4.77
- Chiusura Precedente
- 0.32
- Apertura
- 0.32
- Bid
- 0.29
- Ask
- 0.59
- Minimo
- 0.28
- Massimo
- 0.32
- Volume
- 587
- Variazione giornaliera
- -9.38%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- -3.33%
- Variazione Annuale
- -89.18%
21 settembre, domenica