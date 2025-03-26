Währungen / LPTX
LPTX: Leap Therapeutics Inc
0.30 USD 0.02 (6.25%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LPTX hat sich für heute um -6.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.30 bis zu einem Hoch von 0.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Leap Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- Leap Therapeutics Slashes R&D Spending
- Leap Therapeutics stock jumps after announcing strategic review process
- Leap Therapeutics explores strategic options amid colorectal cancer drug data
- Leap Therapeutics (LPTX) Conference Call to discuss Updated Data from Part B of the DeFianCe Study Transcript
- Penny Stock Leap Therapeutics Unveils Positive Data From Experimental Combo Therapy For Colorectal Cancer - Leap Therapeutics (NASDAQ:LPTX)
Tagesspanne
0.30 0.31
Jahresspanne
0.23 4.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.32
- Eröffnung
- 0.30
- Bid
- 0.30
- Ask
- 0.60
- Tief
- 0.30
- Hoch
- 0.31
- Volumen
- 49
- Tagesänderung
- -6.25%
- Monatsänderung
- 3.45%
- 6-Monatsänderung
- 0.00%
- Jahresänderung
- -88.81%
