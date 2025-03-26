KurseKategorien
Währungen / LPTX
Zurück zum Aktien

LPTX: Leap Therapeutics Inc

0.30 USD 0.02 (6.25%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LPTX hat sich für heute um -6.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.30 bis zu einem Hoch von 0.31 gehandelt.

Verfolgen Sie die Leap Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LPTX News

Tagesspanne
0.30 0.31
Jahresspanne
0.23 4.77
Vorheriger Schlusskurs
0.32
Eröffnung
0.30
Bid
0.30
Ask
0.60
Tief
0.30
Hoch
0.31
Volumen
49
Tagesänderung
-6.25%
Monatsänderung
3.45%
6-Monatsänderung
0.00%
Jahresänderung
-88.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K