Devises / LPTX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LPTX: Leap Therapeutics Inc
0.29 USD 0.03 (9.38%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LPTX a changé de -9.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.28 et à un maximum de 0.32.
Suivez la dynamique Leap Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LPTX Nouvelles
- Leap Therapeutics Slashes R&D Spending
- Leap Therapeutics stock jumps after announcing strategic review process
- Leap Therapeutics explores strategic options amid colorectal cancer drug data
- Leap Therapeutics (LPTX) Conference Call to discuss Updated Data from Part B of the DeFianCe Study Transcript
- Penny Stock Leap Therapeutics Unveils Positive Data From Experimental Combo Therapy For Colorectal Cancer - Leap Therapeutics (NASDAQ:LPTX)
Range quotidien
0.28 0.32
Range Annuel
0.23 4.77
- Clôture Précédente
- 0.32
- Ouverture
- 0.32
- Bid
- 0.29
- Ask
- 0.59
- Plus Bas
- 0.28
- Plus Haut
- 0.32
- Volume
- 587
- Changement quotidien
- -9.38%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- -3.33%
- Changement Annuel
- -89.18%
20 septembre, samedi