LOT: Lotus Technology Inc - American Depositary Shares
2.01 USD 0.01 (0.50%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LOT para hoje mudou para -0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.98 e o mais alto foi 2.08.
Veja a dinâmica do par de moedas Lotus Technology Inc - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LOT Notícias
- Earnings call transcript: Lotus Technology sees Q2 2025 revenue drop, plans new launches
- Lotus Tech to acquire full ownership of Lotus UK
- Lotus Technology: Selling Cars At Cost And Hemorrhaging Cash (NASDAQ:LOT)
- Lotus Technology to Report Unaudited First Quarter 2025 Financial Results on June 25, 2025
- JPMorgan cuts Lotus Resources stock rating to Underweight
- Lotus Technology: Management Shake-Up And Competitive Pressures Signal Downside (LOT)
Faixa diária
1.98 2.08
Faixa anual
1.06 5.14
- Fechamento anterior
- 2.02
- Open
- 2.00
- Bid
- 2.01
- Ask
- 2.31
- Low
- 1.98
- High
- 2.08
- Volume
- 64
- Mudança diária
- -0.50%
- Mudança mensal
- -1.95%
- Mudança de 6 meses
- 19.64%
- Mudança anual
- -60.36%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh