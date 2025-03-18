Währungen / LOT
LOT: Lotus Technology Inc - American Depositary Shares
2.00 USD 0.02 (0.99%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LOT hat sich für heute um -0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.99 bis zu einem Hoch von 2.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lotus Technology Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LOT News
- Earnings call transcript: Lotus Technology sees Q2 2025 revenue drop, plans new launches
- Lotus Tech to acquire full ownership of Lotus UK
- Lotus Technology: Selling Cars At Cost And Hemorrhaging Cash (NASDAQ:LOT)
- TomaGold Set to Launch Strategic Drilling Campaign on its Chibougamau Projects
- Lotus Technology to Report Unaudited First Quarter 2025 Financial Results on June 25, 2025
- TomaGold Announces Sale of Hazeur, Monster Lake East and Monster Lake West Properties for up to $2 million
- JPMorgan cuts Lotus Resources stock rating to Underweight
- Lotus Technology Releases 2024 ESG Report, Showcasing Commitment to Sustainability and Innovation
- India threatens two offshore funds holding Adani shares with penalties, document shows
- CVS Health Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins CommScope, Microsoft, Meta, Chart Industries, And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Advanced Energy Indus (NASDAQ:AEIS), ATI (NYSE:ATI)
- Tesla Rallies as U.S. Tariff Pause Ignites Comeback Across EV Sector
- KB Home Posts Downbeat Results, Joins UniFirst, Oklo And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - KB Home (NYSE:KBH), China Yuchai Intl (NYSE:CYD)
- Lotus Technology: Management Shake-Up And Competitive Pressures Signal Downside (LOT)
Tagesspanne
1.99 2.00
Jahresspanne
1.06 5.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.02
- Eröffnung
- 2.00
- Bid
- 2.00
- Ask
- 2.30
- Tief
- 1.99
- Hoch
- 2.00
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- -0.99%
- Monatsänderung
- -2.44%
- 6-Monatsänderung
- 19.05%
- Jahresänderung
- -60.55%
