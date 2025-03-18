货币 / LOT
LOT: Lotus Technology Inc - American Depositary Shares
2.01 USD 0.00 (0.00%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LOT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点2.00和高点2.03进行交易。
关注Lotus Technology Inc - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LOT新闻
- Superior Industries股东批准由定期贷款投资者集团收购
- Earnings call transcript: Lotus Technology sees Q2 2025 revenue drop, plans new launches
- Lotus Tech to acquire full ownership of Lotus UK
- Lotus Technology: Selling Cars At Cost And Hemorrhaging Cash (NASDAQ:LOT)
- TomaGold Set to Launch Strategic Drilling Campaign on its Chibougamau Projects
- Lotus Technology to Report Unaudited First Quarter 2025 Financial Results on June 25, 2025
- TomaGold Announces Sale of Hazeur, Monster Lake East and Monster Lake West Properties for up to $2 million
- JPMorgan cuts Lotus Resources stock rating to Underweight
- Lotus Technology Releases 2024 ESG Report, Showcasing Commitment to Sustainability and Innovation
- India threatens two offshore funds holding Adani shares with penalties, document shows
- CVS Health Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins CommScope, Microsoft, Meta, Chart Industries, And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Advanced Energy Indus (NASDAQ:AEIS), ATI (NYSE:ATI)
- Tesla Rallies as U.S. Tariff Pause Ignites Comeback Across EV Sector
- KB Home Posts Downbeat Results, Joins UniFirst, Oklo And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - KB Home (NYSE:KBH), China Yuchai Intl (NYSE:CYD)
- Lotus Technology: Management Shake-Up And Competitive Pressures Signal Downside (LOT)
日范围
2.00 2.03
年范围
1.06 5.14
- 前一天收盘价
- 2.01
- 开盘价
- 2.00
- 卖价
- 2.01
- 买价
- 2.31
- 最低价
- 2.00
- 最高价
- 2.03
- 交易量
- 147
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -1.95%
- 6个月变化
- 19.64%
- 年变化
- -60.36%
