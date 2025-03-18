通貨 / LOT
LOT: Lotus Technology Inc - American Depositary Shares
2.02 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LOTの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり1.98の安値と2.08の高値で取引されました。
Lotus Technology Inc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LOT News
- Earnings call transcript: Lotus Technology sees Q2 2025 revenue drop, plans new launches
- Lotus Tech to acquire full ownership of Lotus UK
- Lotus Technology: Selling Cars At Cost And Hemorrhaging Cash (NASDAQ:LOT)
- Lotus Technology to Report Unaudited First Quarter 2025 Financial Results on June 25, 2025
- JPMorgan cuts Lotus Resources stock rating to Underweight
- Lotus Technology Releases 2024 ESG Report, Showcasing Commitment to Sustainability and Innovation
- Lotus Technology: Management Shake-Up And Competitive Pressures Signal Downside (LOT)
1日のレンジ
1.98 2.08
1年のレンジ
1.06 5.14
- 以前の終値
- 2.02
- 始値
- 2.00
- 買値
- 2.02
- 買値
- 2.32
- 安値
- 1.98
- 高値
- 2.08
- 出来高
- 86
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -1.46%
- 6ヶ月の変化
- 20.24%
- 1年の変化
- -60.16%
