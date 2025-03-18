Dövizler / LOT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LOT: Lotus Technology Inc - American Depositary Shares
2.03 USD 0.01 (0.50%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LOT fiyatı bugün 0.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.95 ve Yüksek fiyatı olarak 2.05 aralığında işlem gördü.
Lotus Technology Inc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LOT haberleri
- Earnings call transcript: Lotus Technology sees Q2 2025 revenue drop, plans new launches
- Lotus Tech to acquire full ownership of Lotus UK
- Lotus Technology: Selling Cars At Cost And Hemorrhaging Cash (NASDAQ:LOT)
- TomaGold Set to Launch Strategic Drilling Campaign on its Chibougamau Projects
- Lotus Technology to Report Unaudited First Quarter 2025 Financial Results on June 25, 2025
- TomaGold Announces Sale of Hazeur, Monster Lake East and Monster Lake West Properties for up to $2 million
- JPMorgan cuts Lotus Resources stock rating to Underweight
- Lotus Technology Releases 2024 ESG Report, Showcasing Commitment to Sustainability and Innovation
- India threatens two offshore funds holding Adani shares with penalties, document shows
- CVS Health Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins CommScope, Microsoft, Meta, Chart Industries, And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Advanced Energy Indus (NASDAQ:AEIS), ATI (NYSE:ATI)
- Tesla Rallies as U.S. Tariff Pause Ignites Comeback Across EV Sector
- KB Home Posts Downbeat Results, Joins UniFirst, Oklo And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - KB Home (NYSE:KBH), China Yuchai Intl (NYSE:CYD)
- Lotus Technology: Management Shake-Up And Competitive Pressures Signal Downside (LOT)
Günlük aralık
1.95 2.05
Yıllık aralık
1.06 5.14
- Önceki kapanış
- 2.02
- Açılış
- 2.00
- Satış
- 2.03
- Alış
- 2.33
- Düşük
- 1.95
- Yüksek
- 2.05
- Hacim
- 127
- Günlük değişim
- 0.50%
- Aylık değişim
- -0.98%
- 6 aylık değişim
- 20.83%
- Yıllık değişim
- -59.96%
21 Eylül, Pazar