Divisas / LOT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
LOT: Lotus Technology Inc - American Depositary Shares
2.02 USD 0.01 (0.50%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LOT de hoy ha cambiado un 0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.00, mientras que el máximo ha alcanzado 2.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lotus Technology Inc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LOT News
- Accionistas de Superior Industries aprueban adquisición por grupo de préstamos a plazo
- Accionistas de Superior Industries aprueban adquisición por grupo de préstamos
- Earnings call transcript: Lotus Technology sees Q2 2025 revenue drop, plans new launches
- Lotus Tech to acquire full ownership of Lotus UK
- Lotus Technology: Selling Cars At Cost And Hemorrhaging Cash (NASDAQ:LOT)
- TomaGold Set to Launch Strategic Drilling Campaign on its Chibougamau Projects
- Lotus Technology to Report Unaudited First Quarter 2025 Financial Results on June 25, 2025
- TomaGold Announces Sale of Hazeur, Monster Lake East and Monster Lake West Properties for up to $2 million
- JPMorgan cuts Lotus Resources stock rating to Underweight
- Lotus Technology Releases 2024 ESG Report, Showcasing Commitment to Sustainability and Innovation
- India threatens two offshore funds holding Adani shares with penalties, document shows
- CVS Health Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins CommScope, Microsoft, Meta, Chart Industries, And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Advanced Energy Indus (NASDAQ:AEIS), ATI (NYSE:ATI)
- Tesla Rallies as U.S. Tariff Pause Ignites Comeback Across EV Sector
- KB Home Posts Downbeat Results, Joins UniFirst, Oklo And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - KB Home (NYSE:KBH), China Yuchai Intl (NYSE:CYD)
- Lotus Technology: Management Shake-Up And Competitive Pressures Signal Downside (LOT)
Rango diario
2.00 2.08
Rango anual
1.06 5.14
- Cierres anteriores
- 2.01
- Open
- 2.05
- Bid
- 2.02
- Ask
- 2.32
- Low
- 2.00
- High
- 2.08
- Volumen
- 105
- Cambio diario
- 0.50%
- Cambio mensual
- -1.46%
- Cambio a 6 meses
- 20.24%
- Cambio anual
- -60.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B