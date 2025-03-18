Валюты / LOT
LOT: Lotus Technology Inc - American Depositary Shares
2.01 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LOT за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.00, а максимальная — 2.03.
Следите за динамикой Lotus Technology Inc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LOT
- Акционеры Superior Industries одобрили приобретение группой кредиторов
- Earnings call transcript: Lotus Technology sees Q2 2025 revenue drop, plans new launches
- Lotus Tech to acquire full ownership of Lotus UK
- Lotus Technology: Selling Cars At Cost And Hemorrhaging Cash (NASDAQ:LOT)
- TomaGold Set to Launch Strategic Drilling Campaign on its Chibougamau Projects
- Lotus Technology to Report Unaudited First Quarter 2025 Financial Results on June 25, 2025
- TomaGold Announces Sale of Hazeur, Monster Lake East and Monster Lake West Properties for up to $2 million
- JPMorgan cuts Lotus Resources stock rating to Underweight
- Lotus Technology Releases 2024 ESG Report, Showcasing Commitment to Sustainability and Innovation
- India threatens two offshore funds holding Adani shares with penalties, document shows
- CVS Health Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins CommScope, Microsoft, Meta, Chart Industries, And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Advanced Energy Indus (NASDAQ:AEIS), ATI (NYSE:ATI)
- Tesla Rallies as U.S. Tariff Pause Ignites Comeback Across EV Sector
- KB Home Posts Downbeat Results, Joins UniFirst, Oklo And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - KB Home (NYSE:KBH), China Yuchai Intl (NYSE:CYD)
- Lotus Technology: Management Shake-Up And Competitive Pressures Signal Downside (LOT)
Дневной диапазон
2.00 2.03
Годовой диапазон
1.06 5.14
- Предыдущее закрытие
- 2.01
- Open
- 2.00
- Bid
- 2.01
- Ask
- 2.31
- Low
- 2.00
- High
- 2.03
- Объем
- 147
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -1.95%
- 6-месячное изменение
- 19.64%
- Годовое изменение
- -60.36%
