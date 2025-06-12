- Visão do mercado
KBE: SPDR S&P Bank ETF
A taxa do KBE para hoje mudou para 1.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 54.91 e o mais alto foi 56.02.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR S&P Bank ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de KBE hoje?
Hoje SPDR S&P Bank ETF (KBE) está avaliado em 55.88. O instrumento é negociado dentro de 54.91 - 56.02, o fechamento de ontem foi 55.09, e o volume de negociação atingiu 7889. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KBE em tempo real.
As ações de SPDR S&P Bank ETF pagam dividendos?
Atualmente SPDR S&P Bank ETF está avaliado em 55.88. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.75% e USD. Monitore os movimentos de KBE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de KBE?
Você pode comprar ações de SPDR S&P Bank ETF (KBE) pelo preço atual 55.88. Ordens geralmente são executadas perto de 55.88 ou 56.18, enquanto 7889 e 0.34% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KBE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de KBE?
Investir em SPDR S&P Bank ETF envolve considerar a faixa anual 44.35 - 63.73 e o preço atual 55.88. Muitos comparam -5.97% e 10.63% antes de enviar ordens em 55.88 ou 56.18. Estude as mudanças diárias de preço de KBE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SPDR(R) S&P Bank ETF?
O maior preço de SPDR(R) S&P Bank ETF (KBE) no último ano foi 63.73. As ações oscilaram bastante dentro de 44.35 - 63.73, e a comparação com 55.09 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR S&P Bank ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SPDR(R) S&P Bank ETF?
O menor preço de SPDR(R) S&P Bank ETF (KBE) no ano foi 44.35. A comparação com o preço atual 55.88 e 44.35 - 63.73 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KBE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de KBE?
No passado SPDR S&P Bank ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 55.09 e 1.75% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 55.09
- Open
- 55.69
- Bid
- 55.88
- Ask
- 56.18
- Low
- 54.91
- High
- 56.02
- Volume
- 7.889 K
- Mudança diária
- 1.43%
- Mudança mensal
- -5.97%
- Mudança de 6 meses
- 10.63%
- Mudança anual
- 1.75%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.333 milh
- Prév.
- 1.307 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.333 milh
- Prév.
- 1.312 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -8.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.1%
- Prév.
- 0.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.2%
- Prév.
- 0.9%
- Atu.
- 418
- Projeç.
- Prév.
- 418
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 547
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- $108.6 bilh
- Prév.
- $49.2 bilh