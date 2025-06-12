CotaçõesSeções
KBE: SPDR S&P Bank ETF

55.88 USD 0.79 (1.43%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do KBE para hoje mudou para 1.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 54.91 e o mais alto foi 56.02.

Veja a dinâmica do par de moedas SPDR S&P Bank ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

KBE Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de KBE hoje?

Hoje SPDR S&P Bank ETF (KBE) está avaliado em 55.88. O instrumento é negociado dentro de 54.91 - 56.02, o fechamento de ontem foi 55.09, e o volume de negociação atingiu 7889. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KBE em tempo real.

As ações de SPDR S&P Bank ETF pagam dividendos?

Atualmente SPDR S&P Bank ETF está avaliado em 55.88. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.75% e USD. Monitore os movimentos de KBE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de KBE?

Você pode comprar ações de SPDR S&P Bank ETF (KBE) pelo preço atual 55.88. Ordens geralmente são executadas perto de 55.88 ou 56.18, enquanto 7889 e 0.34% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KBE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de KBE?

Investir em SPDR S&P Bank ETF envolve considerar a faixa anual 44.35 - 63.73 e o preço atual 55.88. Muitos comparam -5.97% e 10.63% antes de enviar ordens em 55.88 ou 56.18. Estude as mudanças diárias de preço de KBE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SPDR(R) S&P Bank ETF?

O maior preço de SPDR(R) S&P Bank ETF (KBE) no último ano foi 63.73. As ações oscilaram bastante dentro de 44.35 - 63.73, e a comparação com 55.09 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR S&P Bank ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SPDR(R) S&P Bank ETF?

O menor preço de SPDR(R) S&P Bank ETF (KBE) no ano foi 44.35. A comparação com o preço atual 55.88 e 44.35 - 63.73 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KBE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de KBE?

No passado SPDR S&P Bank ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 55.09 e 1.75% após os eventos corporativos.

Faixa diária
54.91 56.02
Faixa anual
44.35 63.73
Fechamento anterior
55.09
Open
55.69
Bid
55.88
Ask
56.18
Low
54.91
High
56.02
Volume
7.889 K
Mudança diária
1.43%
Mudança mensal
-5.97%
Mudança de 6 meses
10.63%
Mudança anual
1.75%
