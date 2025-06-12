クォートセクション
KBE: SPDR S&P Bank ETF

55.88 USD 0.79 (1.43%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KBEの今日の為替レートは、1.43%変化しました。日中、通貨は1あたり54.91の安値と56.02の高値で取引されました。

SPDR S&P Bank ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

KBE株の現在の価格は？

SPDR S&P Bank ETFの株価は本日55.88です。54.91 - 56.02内で取引され、前日の終値は55.09、取引量は7889に達しました。KBEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SPDR S&P Bank ETFの株は配当を出しますか？

SPDR S&P Bank ETFの現在の価格は55.88です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.75%やUSDにも注目します。KBEの動きはライブチャートで確認できます。

KBE株を買う方法は？

SPDR S&P Bank ETFの株は現在55.88で購入可能です。注文は通常55.88または56.18付近で行われ、7889や0.34%が市場の動きを示します。KBEの最新情報はライブチャートで確認できます。

KBE株に投資する方法は？

SPDR S&P Bank ETFへの投資では、年間の値幅44.35 - 63.73と現在の55.88を考慮します。注文は多くの場合55.88や56.18で行われる前に、-5.97%や10.63%と比較されます。KBEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SPDR(R) S&P Bank ETFの株の最高値は？

SPDR(R) S&P Bank ETFの過去1年の最高値は63.73でした。44.35 - 63.73内で株価は大きく変動し、55.09と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR S&P Bank ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SPDR(R) S&P Bank ETFの株の最低値は？

SPDR(R) S&P Bank ETF(KBE)の年間最安値は44.35でした。現在の55.88や44.35 - 63.73と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KBEの動きはライブチャートで確認できます。

KBEの株式分割はいつ行われましたか？

SPDR S&P Bank ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、55.09、1.75%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
54.91 56.02
1年のレンジ
44.35 63.73
以前の終値
55.09
始値
55.69
買値
55.88
買値
56.18
安値
54.91
高値
56.02
出来高
7.889 K
1日の変化
1.43%
1ヶ月の変化
-5.97%
6ヶ月の変化
10.63%
1年の変化
1.75%

