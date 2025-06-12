QuotazioniSezioni
Valute / KBE
Tornare a Azioni

KBE: SPDR S&P Bank ETF

55.88 USD 0.79 (1.43%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KBE ha avuto una variazione del 1.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 54.91 e ad un massimo di 56.02.

Segui le dinamiche di SPDR S&P Bank ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KBE News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni KBE oggi?

Oggi le azioni SPDR S&P Bank ETF sono prezzate a 55.88. Viene scambiato all'interno di 54.91 - 56.02, la chiusura di ieri è stata 55.09 e il volume degli scambi ha raggiunto 7889. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KBE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SPDR S&P Bank ETF pagano dividendi?

SPDR S&P Bank ETF è attualmente valutato a 55.88. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.75% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KBE.

Come acquistare azioni KBE?

Puoi acquistare azioni SPDR S&P Bank ETF al prezzo attuale di 55.88. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 55.88 o 56.18, mentre 7889 e 0.34% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KBE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni KBE?

Investire in SPDR S&P Bank ETF implica considerare l'intervallo annuale 44.35 - 63.73 e il prezzo attuale 55.88. Molti confrontano -5.97% e 10.63% prima di effettuare ordini su 55.88 o 56.18. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KBE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR(R) S&P Bank ETF?

Il prezzo massimo di SPDR(R) S&P Bank ETF nell'ultimo anno è stato 63.73. All'interno di 44.35 - 63.73, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 55.09 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR S&P Bank ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR(R) S&P Bank ETF?

Il prezzo più basso di SPDR(R) S&P Bank ETF (KBE) nel corso dell'anno è stato 44.35. Confrontandolo con gli attuali 55.88 e 44.35 - 63.73 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KBE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KBE?

SPDR S&P Bank ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 55.09 e 1.75%.

Intervallo Giornaliero
54.91 56.02
Intervallo Annuale
44.35 63.73
Chiusura Precedente
55.09
Apertura
55.69
Bid
55.88
Ask
56.18
Minimo
54.91
Massimo
56.02
Volume
7.889 K
Variazione giornaliera
1.43%
Variazione Mensile
-5.97%
Variazione Semestrale
10.63%
Variazione Annuale
1.75%
18 ottobre, sabato
00:00
ALL
Meeting FMI
Agire
Fcst
Prev