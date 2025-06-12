- Genel bakış
KBE: SPDR S&P Bank ETF
KBE fiyatı bugün 1.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 54.91 ve Yüksek fiyatı olarak 56.02 aralığında işlem gördü.
SPDR S&P Bank ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
KBE haberleri
Sıkça sorulan sorular
KBE hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün SPDR S&P Bank ETF hisse senedi 55.88 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 54.91 - 56.02 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 55.09 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 7889 değerine ulaştı. KBE canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
SPDR S&P Bank ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
SPDR S&P Bank ETF hisse senedi şu anda 55.88 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.75% ve USD değerlerini izler. KBE hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
KBE hisse senedi nasıl alınır?
SPDR S&P Bank ETF hisselerini şu anki 55.88 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 55.88 ve Ask 56.18 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 7889 ve günlük değişim oranı 0.34% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte KBE fiyat hareketlerini takip edin.
KBE hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
SPDR S&P Bank ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 44.35 - 63.73 ve mevcut fiyatı 55.88 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 55.88 veya Ask 56.18 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -5.97% ve 6 aylık değişim oranı 10.63% değerlerini karşılaştırır. KBE fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
SPDR(R) S&P Bank ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
SPDR(R) S&P Bank ETF hisse senedi yıllık olarak 63.73 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 44.35 - 63.73). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 55.09 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR S&P Bank ETF performansını takip edin.
SPDR(R) S&P Bank ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
SPDR(R) S&P Bank ETF (KBE) hisse senedi yıllık olarak en düşük 44.35 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 55.88 ve hareket ettiği yıllık aralık 44.35 - 63.73 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki KBE fiyat hareketlerini izleyin.
KBE hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
SPDR S&P Bank ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 55.09 ve yıllık değişim oranı 1.75% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 55.09
- Açılış
- 55.69
- Satış
- 55.88
- Alış
- 56.18
- Düşük
- 54.91
- Yüksek
- 56.02
- Hacim
- 7.889 K
- Günlük değişim
- 1.43%
- Aylık değişim
- -5.97%
- 6 aylık değişim
- 10.63%
- Yıllık değişim
- 1.75%
