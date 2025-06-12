KBE hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün SPDR S&P Bank ETF hisse senedi 55.88 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 54.91 - 56.02 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 55.09 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 7889 değerine ulaştı. KBE canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SPDR S&P Bank ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? SPDR S&P Bank ETF hisse senedi şu anda 55.88 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.75% ve USD değerlerini izler. KBE hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

KBE hisse senedi nasıl alınır? SPDR S&P Bank ETF hisselerini şu anki 55.88 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 55.88 ve Ask 56.18 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 7889 ve günlük değişim oranı 0.34% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte KBE fiyat hareketlerini takip edin.

KBE hisse senedine nasıl yatırım yapılır? SPDR S&P Bank ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 44.35 - 63.73 ve mevcut fiyatı 55.88 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 55.88 veya Ask 56.18 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -5.97% ve 6 aylık değişim oranı 10.63% değerlerini karşılaştırır. KBE fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SPDR(R) S&P Bank ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? SPDR(R) S&P Bank ETF hisse senedi yıllık olarak 63.73 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 44.35 - 63.73). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 55.09 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR S&P Bank ETF performansını takip edin.

SPDR(R) S&P Bank ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? SPDR(R) S&P Bank ETF (KBE) hisse senedi yıllık olarak en düşük 44.35 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 55.88 ve hareket ettiği yıllık aralık 44.35 - 63.73 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki KBE fiyat hareketlerini izleyin.