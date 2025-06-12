KotasyonBölümler
Dövizler / KBE
Geri dön - Hisse senetleri

KBE: SPDR S&P Bank ETF

55.88 USD 0.79 (1.43%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KBE fiyatı bugün 1.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 54.91 ve Yüksek fiyatı olarak 56.02 aralığında işlem gördü.

SPDR S&P Bank ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KBE haberleri

Sıkça sorulan sorular

KBE hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün SPDR S&P Bank ETF hisse senedi 55.88 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 54.91 - 56.02 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 55.09 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 7889 değerine ulaştı. KBE canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SPDR S&P Bank ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

SPDR S&P Bank ETF hisse senedi şu anda 55.88 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.75% ve USD değerlerini izler. KBE hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

KBE hisse senedi nasıl alınır?

SPDR S&P Bank ETF hisselerini şu anki 55.88 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 55.88 ve Ask 56.18 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 7889 ve günlük değişim oranı 0.34% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte KBE fiyat hareketlerini takip edin.

KBE hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

SPDR S&P Bank ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 44.35 - 63.73 ve mevcut fiyatı 55.88 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 55.88 veya Ask 56.18 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -5.97% ve 6 aylık değişim oranı 10.63% değerlerini karşılaştırır. KBE fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SPDR(R) S&P Bank ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

SPDR(R) S&P Bank ETF hisse senedi yıllık olarak 63.73 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 44.35 - 63.73). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 55.09 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR S&P Bank ETF performansını takip edin.

SPDR(R) S&P Bank ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

SPDR(R) S&P Bank ETF (KBE) hisse senedi yıllık olarak en düşük 44.35 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 55.88 ve hareket ettiği yıllık aralık 44.35 - 63.73 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki KBE fiyat hareketlerini izleyin.

KBE hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

SPDR S&P Bank ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 55.09 ve yıllık değişim oranı 1.75% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
54.91 56.02
Yıllık aralık
44.35 63.73
Önceki kapanış
55.09
Açılış
55.69
Satış
55.88
Alış
56.18
Düşük
54.91
Yüksek
56.02
Hacim
7.889 K
Günlük değişim
1.43%
Aylık değişim
-5.97%
6 aylık değişim
10.63%
Yıllık değişim
1.75%
17 Ekim, Cuma
00:00
ALL
IMF Toplantısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları
Açıklanan
Beklenti
1.333 M
Önceki
1.307 M
12:30
USD
İnşaat İzinleri
Açıklanan
Beklenti
1.333 M
Önceki
1.312 M
12:30
USD
Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
7.9%
Önceki
-8.5%
12:30
USD
İthalat Fiyat Endeksi (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
İhracat Fiyat Endeksi (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:15
USD
Fed Endüstriyel Üretim m/m
Açıklanan
Beklenti
-0.1%
Önceki
0.1%
13:15
USD
Fed Sanayi Üretimi (Yıllık)
Açıklanan
Beklenti
1.2%
Önceki
0.9%
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
418
Beklenti
Önceki
418
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
548
Beklenti
Önceki
547
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
20:00
USD
TIC Net Uzun Vadeli İşlemler
Açıklanan
Beklenti
$​108.6 B
Önceki
$​49.2 B