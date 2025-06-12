KBE: SPDR S&P Bank ETF
今日KBE汇率已更改1.43%。当日，交易品种以低点54.91和高点56.02进行交易。
关注SPDR S&P Bank ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
KBE股票今天的价格是多少？
SPDR S&P Bank ETF股票今天的定价为55.88。它在54.91 - 56.02范围内交易，昨天的收盘价为55.09，交易量达到7889。KBE的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR S&P Bank ETF股票是否支付股息？
SPDR S&P Bank ETF目前的价值为55.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.75%和USD。实时查看图表以跟踪KBE走势。
如何购买KBE股票？
您可以以55.88的当前价格购买SPDR S&P Bank ETF股票。订单通常设置在55.88或56.18附近，而7889和0.34%显示市场活动。立即关注KBE的实时图表更新。
如何投资KBE股票？
投资SPDR S&P Bank ETF需要考虑年度范围44.35 - 63.73和当前价格55.88。许多人在以55.88或56.18下订单之前，会比较-5.97%和。实时查看KBE价格图表，了解每日变化。
SPDR(R) S&P Bank ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR(R) S&P Bank ETF的最高价格是63.73。在44.35 - 63.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Bank ETF的绩效。
SPDR(R) S&P Bank ETF股票的最低价格是多少？
SPDR(R) S&P Bank ETF（KBE）的最低价格为44.35。将其与当前的55.88和44.35 - 63.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KBE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KBE股票是什么时候拆分的？
SPDR S&P Bank ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.09和1.75%中可见。
- 前一天收盘价
- 55.09
- 开盘价
- 55.69
- 卖价
- 55.88
- 买价
- 56.18
- 最低价
- 54.91
- 最高价
- 56.02
- 交易量
- 7.889 K
- 日变化
- 1.43%
- 月变化
- -5.97%
- 6个月变化
- 10.63%
- 年变化
- 1.75%