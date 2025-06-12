报价部分
货币 / KBE
回到股票

KBE: SPDR S&P Bank ETF

55.88 USD 0.79 (1.43%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日KBE汇率已更改1.43%。当日，交易品种以低点54.91和高点56.02进行交易。

关注SPDR S&P Bank ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KBE新闻

常见问题解答

KBE股票今天的价格是多少？

SPDR S&P Bank ETF股票今天的定价为55.88。它在54.91 - 56.02范围内交易，昨天的收盘价为55.09，交易量达到7889。KBE的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR S&P Bank ETF股票是否支付股息？

SPDR S&P Bank ETF目前的价值为55.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.75%和USD。实时查看图表以跟踪KBE走势。

如何购买KBE股票？

您可以以55.88的当前价格购买SPDR S&P Bank ETF股票。订单通常设置在55.88或56.18附近，而7889和0.34%显示市场活动。立即关注KBE的实时图表更新。

如何投资KBE股票？

投资SPDR S&P Bank ETF需要考虑年度范围44.35 - 63.73和当前价格55.88。许多人在以55.88或56.18下订单之前，会比较-5.97%和。实时查看KBE价格图表，了解每日变化。

SPDR(R) S&P Bank ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR(R) S&P Bank ETF的最高价格是63.73。在44.35 - 63.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Bank ETF的绩效。

SPDR(R) S&P Bank ETF股票的最低价格是多少？

SPDR(R) S&P Bank ETF（KBE）的最低价格为44.35。将其与当前的55.88和44.35 - 63.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KBE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KBE股票是什么时候拆分的？

SPDR S&P Bank ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.09和1.75%中可见。

日范围
54.91 56.02
年范围
44.35 63.73
前一天收盘价
55.09
开盘价
55.69
卖价
55.88
买价
56.18
最低价
54.91
最高价
56.02
交易量
7.889 K
日变化
1.43%
月变化
-5.97%
6个月变化
10.63%
年变化
1.75%
18 十月, 星期六
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值