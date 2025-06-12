- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
KBE: SPDR S&P Bank ETF
Le taux de change de KBE a changé de 1.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.91 et à un maximum de 56.02.
Suivez la dynamique SPDR S&P Bank ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KBE Nouvelles
- Stock Market Today: Dow Up As Financial Stocks Rise, Trump Tempers China Tariff View (Live Coverage)
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Community Bank Earnings Stand Up To Tariffs For Now
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Aggregate Loan Growth At U.S. Banks Shoots To A 3-Year High In Q2 2025
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- How A Change In The Rules Will Allow Big U.S. Banks To Hold More Treasuries
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- U.S. Banks Maintain Favorable Earnings While Confronting Economic Uncertainty
- Should You Invest in the First Trust NASDAQ Bank ETF (FTXO)?
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- On-Again, Off-Again Tariff Talk: What Trade Uncertainty Means For Markets
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Stablecoins could hurt bank profits, but not for a while: analyst
- Markets Weekly Outlook - June U.S. NFP, Global PMIs And German Employment
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- KBWR: High LTD Ratios, Weak Fundamentals Are Reasons To Avoid Small Regional Banks
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Even As Margins Expand, Tariffs Challenge U.S. Community Banks' Earnings Growth
- Trump says he’ll pick a new Fed chair very soon. What a ‘shadow chair’ would mean for the stock market.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action KBE aujourd'hui ?
L'action SPDR S&P Bank ETF est cotée à 55.88 aujourd'hui. Elle se négocie dans 54.91 - 56.02, a clôturé hier à 55.09 et son volume d'échange a atteint 7889. Le graphique en temps réel du cours de KBE présente ces mises à jour.
L'action SPDR S&P Bank ETF verse-t-elle des dividendes ?
SPDR S&P Bank ETF est actuellement valorisé à 55.88. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.75% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KBE.
Comment acheter des actions KBE ?
Vous pouvez acheter des actions SPDR S&P Bank ETF au cours actuel de 55.88. Les ordres sont généralement placés à proximité de 55.88 ou de 56.18, le 7889 et le 0.34% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KBE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action KBE ?
Investir dans SPDR S&P Bank ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 44.35 - 63.73 et le prix actuel 55.88. Beaucoup comparent -5.97% et 10.63% avant de passer des ordres à 55.88 ou 56.18. Consultez le graphique du cours de KBE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR(R) S&P Bank ETF ?
Le cours le plus élevé de SPDR(R) S&P Bank ETF l'année dernière était 63.73. Au cours de 44.35 - 63.73, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 55.09 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR S&P Bank ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR(R) S&P Bank ETF ?
Le cours le plus bas de SPDR(R) S&P Bank ETF (KBE) sur l'année a été 44.35. Sa comparaison avec 55.88 et 44.35 - 63.73 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KBE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action KBE a-t-elle été divisée ?
SPDR S&P Bank ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 55.09 et 1.75% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 55.09
- Ouverture
- 55.69
- Bid
- 55.88
- Ask
- 56.18
- Plus Bas
- 54.91
- Plus Haut
- 56.02
- Volume
- 7.889 K
- Changement quotidien
- 1.43%
- Changement Mensuel
- -5.97%
- Changement à 6 Mois
- 10.63%
- Changement Annuel
- 1.75%