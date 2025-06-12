CotationsSections
Devises / KBE
Retour à Actions

KBE: SPDR S&P Bank ETF

55.88 USD 0.79 (1.43%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KBE a changé de 1.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.91 et à un maximum de 56.02.

Suivez la dynamique SPDR S&P Bank ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KBE Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action KBE aujourd'hui ?

L'action SPDR S&P Bank ETF est cotée à 55.88 aujourd'hui. Elle se négocie dans 54.91 - 56.02, a clôturé hier à 55.09 et son volume d'échange a atteint 7889. Le graphique en temps réel du cours de KBE présente ces mises à jour.

L'action SPDR S&P Bank ETF verse-t-elle des dividendes ?

SPDR S&P Bank ETF est actuellement valorisé à 55.88. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.75% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KBE.

Comment acheter des actions KBE ?

Vous pouvez acheter des actions SPDR S&P Bank ETF au cours actuel de 55.88. Les ordres sont généralement placés à proximité de 55.88 ou de 56.18, le 7889 et le 0.34% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KBE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action KBE ?

Investir dans SPDR S&P Bank ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 44.35 - 63.73 et le prix actuel 55.88. Beaucoup comparent -5.97% et 10.63% avant de passer des ordres à 55.88 ou 56.18. Consultez le graphique du cours de KBE en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR(R) S&P Bank ETF ?

Le cours le plus élevé de SPDR(R) S&P Bank ETF l'année dernière était 63.73. Au cours de 44.35 - 63.73, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 55.09 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR S&P Bank ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR(R) S&P Bank ETF ?

Le cours le plus bas de SPDR(R) S&P Bank ETF (KBE) sur l'année a été 44.35. Sa comparaison avec 55.88 et 44.35 - 63.73 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KBE sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action KBE a-t-elle été divisée ?

SPDR S&P Bank ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 55.09 et 1.75% après les opérations sur titres.

Range quotidien
54.91 56.02
Range Annuel
44.35 63.73
Clôture Précédente
55.09
Ouverture
55.69
Bid
55.88
Ask
56.18
Plus Bas
54.91
Plus Haut
56.02
Volume
7.889 K
Changement quotidien
1.43%
Changement Mensuel
-5.97%
Changement à 6 Mois
10.63%
Changement Annuel
1.75%
18 octobre, samedi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev