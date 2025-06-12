CotizacionesSecciones
Divisas / KBE
Volver a Acciones

KBE: SPDR S&P Bank ETF

55.88 USD 0.79 (1.43%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de KBE de hoy ha cambiado un 1.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 54.91, mientras que el máximo ha alcanzado 56.02.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR S&P Bank ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KBE News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de KBE hoy?

SPDR S&P Bank ETF (KBE) se evalúa hoy en 55.88. El instrumento se negocia dentro de 54.91 - 56.02; el cierre de ayer ha sido 55.09 y el volumen comercial ha alcanzado 7889. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios KBE en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR S&P Bank ETF?

SPDR S&P Bank ETF se evalúa actualmente en 55.88. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.75% y USD. Monitoree los movimientos de KBE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de KBE?

Puede comprar acciones de SPDR S&P Bank ETF (KBE) al precio actual de 55.88. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 55.88 o 56.18, mientras que 7889 y 0.34% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de KBE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de KBE?

Invertir en SPDR S&P Bank ETF implica tener en cuenta el rango anual 44.35 - 63.73 y el precio actual 55.88. Muchos comparan -5.97% y 10.63% antes de colocar órdenes en 55.88 o 56.18. Estudie los cambios diarios de precios de KBE en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR(R) S&P Bank ETF?

El precio más alto de SPDR(R) S&P Bank ETF (KBE) en el último año ha sido 63.73. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 44.35 - 63.73, una comparación con 55.09 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR S&P Bank ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR(R) S&P Bank ETF?

El precio más bajo de SPDR(R) S&P Bank ETF (KBE) para el año ha sido 44.35. La comparación con los actuales 55.88 y 44.35 - 63.73 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de KBE en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de KBE?

En el pasado, SPDR S&P Bank ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 55.09 y 1.75% después de las acciones corporativas.

Rango diario
54.91 56.02
Rango anual
44.35 63.73
Cierres anteriores
55.09
Open
55.69
Bid
55.88
Ask
56.18
Low
54.91
High
56.02
Volumen
7.889 K
Cambio diario
1.43%
Cambio mensual
-5.97%
Cambio a 6 meses
10.63%
Cambio anual
1.75%
18 octubre, sábado
00:00
ALL
Reunión del FMI
Act.
Pronós.
Prev.