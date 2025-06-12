КотировкиРазделы
KBE
KBE: SPDR S&P Bank ETF

55.88 USD 0.79 (1.43%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KBE за сегодня изменился на 1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.91, а максимальная — 56.02.

Следите за динамикой SPDR S&P Bank ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KBE сегодня?

SPDR S&P Bank ETF (KBE) сегодня оценивается на уровне 55.88. Инструмент торгуется в пределах 54.91 - 56.02, вчерашнее закрытие составило 55.09, а торговый объем достиг 7889. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KBE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Bank ETF?

SPDR S&P Bank ETF в настоящее время оценивается в 55.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.75% и USD. Отслеживайте движения KBE на графике в реальном времени.

Как купить акции KBE?

Вы можете купить акции SPDR S&P Bank ETF (KBE) по текущей цене 55.88. Ордера обычно размещаются около 55.88 или 56.18, тогда как 7889 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KBE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KBE?

Инвестирование в SPDR S&P Bank ETF предполагает учет годового диапазона 44.35 - 63.73 и текущей цены 55.88. Многие сравнивают -5.97% и 10.63% перед размещением ордеров на 55.88 или 56.18. Изучайте ежедневные изменения цены KBE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) S&P Bank ETF?

Самая высокая цена SPDR(R) S&P Bank ETF (KBE) за последний год составила 63.73. Акции заметно колебались в пределах 44.35 - 63.73, сравнение с 55.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Bank ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) S&P Bank ETF?

Самая низкая цена SPDR(R) S&P Bank ETF (KBE) за год составила 44.35. Сравнение с текущими 55.88 и 44.35 - 63.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KBE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KBE?

В прошлом SPDR S&P Bank ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.09 и 1.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
54.91 56.02
Годовой диапазон
44.35 63.73
Предыдущее закрытие
55.09
Open
55.69
Bid
55.88
Ask
56.18
Low
54.91
High
56.02
Объем
7.889 K
Дневное изменение
1.43%
Месячное изменение
-5.97%
6-месячное изменение
10.63%
Годовое изменение
1.75%
