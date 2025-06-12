- Обзор рынка
KBE: SPDR S&P Bank ETF
Курс KBE за сегодня изменился на 1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.91, а максимальная — 56.02.
Следите за динамикой SPDR S&P Bank ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KBE сегодня?
SPDR S&P Bank ETF (KBE) сегодня оценивается на уровне 55.88. Инструмент торгуется в пределах 54.91 - 56.02, вчерашнее закрытие составило 55.09, а торговый объем достиг 7889. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KBE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Bank ETF?
SPDR S&P Bank ETF в настоящее время оценивается в 55.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.75% и USD. Отслеживайте движения KBE на графике в реальном времени.
Как купить акции KBE?
Вы можете купить акции SPDR S&P Bank ETF (KBE) по текущей цене 55.88. Ордера обычно размещаются около 55.88 или 56.18, тогда как 7889 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KBE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KBE?
Инвестирование в SPDR S&P Bank ETF предполагает учет годового диапазона 44.35 - 63.73 и текущей цены 55.88. Многие сравнивают -5.97% и 10.63% перед размещением ордеров на 55.88 или 56.18. Изучайте ежедневные изменения цены KBE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) S&P Bank ETF?
Самая высокая цена SPDR(R) S&P Bank ETF (KBE) за последний год составила 63.73. Акции заметно колебались в пределах 44.35 - 63.73, сравнение с 55.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Bank ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) S&P Bank ETF?
Самая низкая цена SPDR(R) S&P Bank ETF (KBE) за год составила 44.35. Сравнение с текущими 55.88 и 44.35 - 63.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KBE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KBE?
В прошлом SPDR S&P Bank ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.09 и 1.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 55.09
- Open
- 55.69
- Bid
- 55.88
- Ask
- 56.18
- Low
- 54.91
- High
- 56.02
- Объем
- 7.889 K
- Дневное изменение
- 1.43%
- Месячное изменение
- -5.97%
- 6-месячное изменение
- 10.63%
- Годовое изменение
- 1.75%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.307 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.312 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -8.5%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.1%
- Пред.
- 0.1%
- Акт.
-
- Прог.
- 1.2%
- Пред.
- 0.9%
- Акт.
- 418
- Прог.
- Пред.
- 418
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 547
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- $108.6 млрд
- Пред.
- $49.2 млрд