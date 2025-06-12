KurseKategorien
KBE: SPDR S&P Bank ETF

55.88 USD 0.79 (1.43%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KBE hat sich für heute um 1.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.91 bis zu einem Hoch von 56.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR S&P Bank ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KBE News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von KBE heute?

Die Aktie von SPDR S&P Bank ETF (KBE) notiert heute bei 55.88. Sie wird innerhalb einer Spanne von 54.91 - 56.02 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 55.09 und das Handelsvolumen erreichte 7889. Das Live-Chart von KBE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie KBE Dividenden?

SPDR S&P Bank ETF wird derzeit mit 55.88 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.75% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KBE zu verfolgen.

Wie kaufe ich KBE-Aktien?

Sie können Aktien von SPDR S&P Bank ETF (KBE) zum aktuellen Kurs von 55.88 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 55.88 oder 56.18 platziert, während 7889 und 0.34% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KBE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in KBE-Aktien?

Bei einer Investition in SPDR S&P Bank ETF müssen die jährliche Spanne 44.35 - 63.73 und der aktuelle Kurs 55.88 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -5.97% und 10.63%, bevor sie Orders zu 55.88 oder 56.18 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KBE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S&P Bank ETF?

Der höchste Kurs von SPDR(R) S&P Bank ETF (KBE) im vergangenen Jahr lag bei 63.73. Innerhalb von 44.35 - 63.73 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 55.09 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR S&P Bank ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S&P Bank ETF?

Der niedrigste Kurs von SPDR(R) S&P Bank ETF (KBE) im Laufe des Jahres betrug 44.35. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 55.88 und der Spanne 44.35 - 63.73 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KBE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von KBE statt?

SPDR S&P Bank ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 55.09 und 1.75% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
54.91 56.02
Jahresspanne
44.35 63.73
Vorheriger Schlusskurs
55.09
Eröffnung
55.69
Bid
55.88
Ask
56.18
Tief
54.91
Hoch
56.02
Volumen
7.889 K
Tagesänderung
1.43%
Monatsänderung
-5.97%
6-Monatsänderung
10.63%
Jahresänderung
1.75%
