KBE: SPDR S&P Bank ETF
Der Wechselkurs von KBE hat sich für heute um 1.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.91 bis zu einem Hoch von 56.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR S&P Bank ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von KBE heute?
Die Aktie von SPDR S&P Bank ETF (KBE) notiert heute bei 55.88. Sie wird innerhalb einer Spanne von 54.91 - 56.02 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 55.09 und das Handelsvolumen erreichte 7889. Das Live-Chart von KBE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie KBE Dividenden?
SPDR S&P Bank ETF wird derzeit mit 55.88 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.75% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KBE zu verfolgen.
Wie kaufe ich KBE-Aktien?
Sie können Aktien von SPDR S&P Bank ETF (KBE) zum aktuellen Kurs von 55.88 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 55.88 oder 56.18 platziert, während 7889 und 0.34% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KBE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in KBE-Aktien?
Bei einer Investition in SPDR S&P Bank ETF müssen die jährliche Spanne 44.35 - 63.73 und der aktuelle Kurs 55.88 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -5.97% und 10.63%, bevor sie Orders zu 55.88 oder 56.18 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KBE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S&P Bank ETF?
Der höchste Kurs von SPDR(R) S&P Bank ETF (KBE) im vergangenen Jahr lag bei 63.73. Innerhalb von 44.35 - 63.73 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 55.09 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR S&P Bank ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S&P Bank ETF?
Der niedrigste Kurs von SPDR(R) S&P Bank ETF (KBE) im Laufe des Jahres betrug 44.35. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 55.88 und der Spanne 44.35 - 63.73 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KBE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von KBE statt?
SPDR S&P Bank ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 55.09 und 1.75% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 55.09
- Eröffnung
- 55.69
- Bid
- 55.88
- Ask
- 56.18
- Tief
- 54.91
- Hoch
- 56.02
- Volumen
- 7.889 K
- Tagesänderung
- 1.43%
- Monatsänderung
- -5.97%
- 6-Monatsänderung
- 10.63%
- Jahresänderung
- 1.75%