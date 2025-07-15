Moedas / KALV
KALV: KalVista Pharmaceuticals Inc
13.59 USD 0.21 (1.57%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KALV para hoje mudou para 1.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.41 e o mais alto foi 13.77.
Veja a dinâmica do par de moedas KalVista Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
KALV Notícias
- Preço-alvo das ações da Kalvista elevado para US$ 28 de US$ 27 pela JMP devido à forte demanda por Ekterly
- BofA reduz preço-alvo das ações da KalVista para US$ 36 após dados de lançamento do Ekterly
- KalVista Pharma surpreende com receita do 1º tri do ano fiscal 2026
- KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
- Lucro da Kalvista Pharma veio abaixo das projeções por $0,16; receita supera estimativas
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- KalVista Pharmaceuticals Earnings Are Imminent; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - KalVista Pharmaceuticals (NASDAQ:KALV)
- Kalvista Pharma CEO Palleiko sells $115k in shares
- KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- KalVista Pharmaceuticals Stock Sees RS Rating Rise To 82
- KalVista Pharmaceuticals sets June 2026 date for next annual stockholder meeting
- Why Is Ionis Pharma Stock Gaining Thursday? - Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS)
- Intellia Therapeutics: It May Be Time To Get Excited And Buy (Upgrade) (NASDAQ:NTLA)
- Metagenomi appoints biotech veteran Laurence Reid to board of directors
- KalVista's EKTERLY Faces Shrinking Market, Oral Competitor Threat (Downgrade) (KALV)
- European regulator recommends approval of first oral HAE treatment
- Kalvista Pharmaceuticals stock maintains Market Outperform rating at JMP
- JMP reiterates Market Outperform rating on Kalvista stock after UK approval
- UK approves first oral treatment for hereditary angioedema attacks
- Astria: Betting On Navenibart In The Crowded HAE Arena
Faixa diária
13.41 13.77
Faixa anual
7.31 17.28
- Fechamento anterior
- 13.38
- Open
- 13.41
- Bid
- 13.59
- Ask
- 13.89
- Low
- 13.41
- High
- 13.77
- Volume
- 234
- Mudança diária
- 1.57%
- Mudança mensal
- 0.89%
- Mudança de 6 meses
- 18.17%
- Mudança anual
- 18.07%
