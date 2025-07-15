通貨 / KALV
KALV: KalVista Pharmaceuticals Inc
13.88 USD 0.50 (3.74%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KALVの今日の為替レートは、3.74%変化しました。日中、通貨は1あたり13.41の安値と13.91の高値で取引されました。
KalVista Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KALV News
- KalVista社の株価目標、Ekterlyの強い需要により27ドルから28ドルに引き上げ
- Kalvista stock price target raised to $28 from $27 at JMP on strong Ekterly demand
- KalVista株価目標、エクターリー発売データを受けてBofAが36ドルに引き下げ
- KalVista stock price target lowered to $36 by BofA on Ekterly launch data
- KalVistaファーマ、2026年度第1四半期の収益で市場予想を上回る
- Earnings call transcript: KalVista Pharma surprises with Q1 FY2026 revenue
- KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
- 【決算速報】カルビスタ・ファーマシューティカルズ、売上高は予想を上回り、利益は予想を下回る結果に
- Kalvista Pharma earnings missed by $0.16, revenue topped estimates
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- KalVista Pharmaceuticals Earnings Are Imminent; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - KalVista Pharmaceuticals (NASDAQ:KALV)
- Kalvista Pharma CEO Palleiko sells $115k in shares
- KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- KalVista Pharmaceuticals Stock Sees RS Rating Rise To 82
- KalVista Pharmaceuticals sets June 2026 date for next annual stockholder meeting
- Why Is Ionis Pharma Stock Gaining Thursday? - Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS)
- Intellia Therapeutics: It May Be Time To Get Excited And Buy (Upgrade) (NASDAQ:NTLA)
- Metagenomi appoints biotech veteran Laurence Reid to board of directors
- KalVista's EKTERLY Faces Shrinking Market, Oral Competitor Threat (Downgrade) (KALV)
- European regulator recommends approval of first oral HAE treatment
- Kalvista Pharmaceuticals stock maintains Market Outperform rating at JMP
- JMP reiterates Market Outperform rating on Kalvista stock after UK approval
- UK approves first oral treatment for hereditary angioedema attacks
- Astria: Betting On Navenibart In The Crowded HAE Arena
1日のレンジ
13.41 13.91
1年のレンジ
7.31 17.28
- 以前の終値
- 13.38
- 始値
- 13.41
- 買値
- 13.88
- 買値
- 14.18
- 安値
- 13.41
- 高値
- 13.91
- 出来高
- 1.311 K
- 1日の変化
- 3.74%
- 1ヶ月の変化
- 3.04%
- 6ヶ月の変化
- 20.70%
- 1年の変化
- 20.59%
