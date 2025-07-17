KurseKategorien
Währungen / KALV
Zurück zum Aktien

KALV: KalVista Pharmaceuticals Inc

13.85 USD 0.03 (0.22%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KALV hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.85 bis zu einem Hoch von 14.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die KalVista Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KALV News

Tagesspanne
13.85 14.12
Jahresspanne
7.31 17.28
Vorheriger Schlusskurs
13.88
Eröffnung
14.06
Bid
13.85
Ask
14.15
Tief
13.85
Hoch
14.12
Volumen
207
Tagesänderung
-0.22%
Monatsänderung
2.82%
6-Monatsänderung
20.43%
Jahresänderung
20.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K