KALV: KalVista Pharmaceuticals Inc
13.85 USD 0.03 (0.22%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KALV hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.85 bis zu einem Hoch von 14.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die KalVista Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KALV News
- KalVista erhält EU- und Schweizer Zulassung für orales HAE-Medikament Ekterly
- KalVista’s oral HAE treatment Ekterly receives EU and Swiss approval
- Starke Ekterly-Nachfrage: JMP hebt Kursziel für Kalvista auf 28 US-Dollar an
- Kalvista stock price target raised to $28 from $27 at JMP on strong Ekterly demand
- BofA senkt Kursziel für KalVista nach Daten zur Ekterly-Einführung auf 36 US-Dollar/n
- KalVista stock price target lowered to $36 by BofA on Ekterly launch data
- KalVista Pharma überrascht mit starkem Umsatz im Q1 2026 – Aktie legt trotz höherem Verlust zu
- Earnings call transcript: KalVista Pharma surprises with Q1 FY2026 revenue
- KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
- Kalvista Pharma: EPS verfehlt Schätzungen um 0,16 $ - Umsatz besser als erwartet
- Kalvista Pharma earnings missed by $0.16, revenue topped estimates
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- KalVista Pharmaceuticals Earnings Are Imminent; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - KalVista Pharmaceuticals (NASDAQ:KALV)
- KalVista Pharma: CEO Palleiko stößt Aktien im Wert von 115.000 $ ab
- Kalvista Pharma CEO Palleiko sells $115k in shares
- KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- KalVista Pharmaceuticals Stock Sees RS Rating Rise To 82
- KalVista Pharmaceuticals sets June 2026 date for next annual stockholder meeting
- Why Is Ionis Pharma Stock Gaining Thursday? - Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS)
- Intellia Therapeutics: It May Be Time To Get Excited And Buy (Upgrade) (NASDAQ:NTLA)
- Metagenomi appoints biotech veteran Laurence Reid to board of directors
- KalVista's EKTERLY Faces Shrinking Market, Oral Competitor Threat (Downgrade) (KALV)
- European regulator recommends approval of first oral HAE treatment
- Kalvista Pharmaceuticals stock maintains Market Outperform rating at JMP
Tagesspanne
13.85 14.12
Jahresspanne
7.31 17.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.88
- Eröffnung
- 14.06
- Bid
- 13.85
- Ask
- 14.15
- Tief
- 13.85
- Hoch
- 14.12
- Volumen
- 207
- Tagesänderung
- -0.22%
- Monatsänderung
- 2.82%
- 6-Monatsänderung
- 20.43%
- Jahresänderung
- 20.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K