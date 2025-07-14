货币 / KALV
KALV: KalVista Pharmaceuticals Inc
13.57 USD 0.07 (0.52%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KALV汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点13.44和高点13.68进行交易。
关注KalVista Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KALV新闻
- Kalvista stock price target raised to $28 from $27 at JMP on strong Ekterly demand
- BofA下调KalVista目标价至36美元，基于Ekterly上市数据
- KalVista stock price target lowered to $36 by BofA on Ekterly launch data
- KalVista制药公司2026财年第一季度财报超预期收入
- Earnings call transcript: KalVista Pharma surprises with Q1 FY2026 revenue
- KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
- KalVista Pharmaceuticals Q1 每股收益 逊于预期, 营收 超出预期
- Kalvista Pharma earnings missed by $0.16, revenue topped estimates
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- KalVista Pharmaceuticals Earnings Are Imminent; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - KalVista Pharmaceuticals (NASDAQ:KALV)
- Kalvista Pharma CEO Palleiko sells $115k in shares
- KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- KalVista Pharmaceuticals Stock Sees RS Rating Rise To 82
- KalVista Pharmaceuticals sets June 2026 date for next annual stockholder meeting
- KalVista's EKTERLY Faces Shrinking Market, Oral Competitor Threat (Downgrade) (KALV)
- European regulator recommends approval of first oral HAE treatment
- Kalvista Pharmaceuticals stock maintains Market Outperform rating at JMP
- JMP reiterates Market Outperform rating on Kalvista stock after UK approval
- UK approves first oral treatment for hereditary angioedema attacks
- Astria: Betting On Navenibart In The Crowded HAE Arena
日范围
13.44 13.68
年范围
7.31 17.28
- 前一天收盘价
- 13.50
- 开盘价
- 13.54
- 卖价
- 13.57
- 买价
- 13.87
- 最低价
- 13.44
- 最高价
- 13.68
- 交易量
- 454
- 日变化
- 0.52%
- 月变化
- 0.74%
- 6个月变化
- 18.00%
- 年变化
- 17.90%
