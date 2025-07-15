통화 / KALV
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
KALV: KalVista Pharmaceuticals Inc
13.17 USD 0.71 (5.12%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KALV 환율이 오늘 -5.12%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.14이고 고가는 14.15이었습니다.
KalVista Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KALV News
- 칼비스타, 경구용 HAE 치료제 ’Ekterly’ EU·스위스 승인
- KalVista’s oral HAE treatment Ekterly receives EU and Swiss approval
- 칼비스타, 엑털리 수요 강세에 JMP 목표가 28달러로 상향
- Kalvista stock price target raised to $28 from $27 at JMP on strong Ekterly demand
- 칼비스타, BofA 목표 주가 $36로 하향 조정
- KalVista stock price target lowered to $36 by BofA on Ekterly launch data
- KalVista Pharma, 1분기 깜짝 실적 발표
- Earnings call transcript: KalVista Pharma surprises with Q1 FY2026 revenue
- KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
- Kalvista Pharma earnings missed by $0.16, revenue topped estimates
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- KalVista Pharmaceuticals Earnings Are Imminent; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - KalVista Pharmaceuticals (NASDAQ:KALV)
- Kalvista Pharma CEO Palleiko sells $115k in shares
- KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- KalVista Pharmaceuticals Stock Sees RS Rating Rise To 82
- KalVista Pharmaceuticals sets June 2026 date for next annual stockholder meeting
- Why Is Ionis Pharma Stock Gaining Thursday? - Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS)
- Intellia Therapeutics: It May Be Time To Get Excited And Buy (Upgrade) (NASDAQ:NTLA)
- Metagenomi appoints biotech veteran Laurence Reid to board of directors
- KalVista's EKTERLY Faces Shrinking Market, Oral Competitor Threat (Downgrade) (KALV)
- European regulator recommends approval of first oral HAE treatment
- Kalvista Pharmaceuticals stock maintains Market Outperform rating at JMP
- JMP reiterates Market Outperform rating on Kalvista stock after UK approval
- UK approves first oral treatment for hereditary angioedema attacks
일일 변동 비율
13.14 14.15
년간 변동
7.31 17.28
- 이전 종가
- 13.88
- 시가
- 14.06
- Bid
- 13.17
- Ask
- 13.47
- 저가
- 13.14
- 고가
- 14.15
- 볼륨
- 2.120 K
- 일일 변동
- -5.12%
- 월 변동
- -2.23%
- 6개월 변동
- 14.52%
- 년간 변동율
- 14.42%
20 9월, 토요일