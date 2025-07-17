CotationsSections
Devises / KALV
KALV: KalVista Pharmaceuticals Inc

13.17 USD 0.71 (5.12%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KALV a changé de -5.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.14 et à un maximum de 14.15.

Range quotidien
13.14 14.15
Range Annuel
7.31 17.28
Clôture Précédente
13.88
Ouverture
14.06
Bid
13.17
Ask
13.47
Plus Bas
13.14
Plus Haut
14.15
Volume
2.120 K
Changement quotidien
-5.12%
Changement Mensuel
-2.23%
Changement à 6 Mois
14.52%
Changement Annuel
14.42%
