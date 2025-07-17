Devises / KALV
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
KALV: KalVista Pharmaceuticals Inc
13.17 USD 0.71 (5.12%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KALV a changé de -5.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.14 et à un maximum de 14.15.
Suivez la dynamique KalVista Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KALV Nouvelles
- Le traitement oral de KalVista contre l’AEH, Ekterly, reçoit l’approbation de l’UE et de la Suisse
- KalVista’s oral HAE treatment Ekterly receives EU and Swiss approval
- L’objectif de prix de l’action Kalvista relevé à 28€ par JMP grâce à la forte demande pour Ekterly
- Kalvista stock price target raised to $28 from $27 at JMP on strong Ekterly demand
- L’objectif de prix de l’action KalVista abaissé à 36€ par BofA suite aux données de lancement d’Ekterly
- KalVista stock price target lowered to $36 by BofA on Ekterly launch data
- Transcription des résultats : KalVista Pharma surprend avec son chiffre d’affaires du T1 de l’exercice 2026
- Earnings call transcript: KalVista Pharma surprises with Q1 FY2026 revenue
- KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
- Le BPA de Kalvista Pharma a manqué les attentes de 0,16$, le CA a surpassé les prévisions
- Kalvista Pharma earnings missed by $0.16, revenue topped estimates
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- KalVista Pharmaceuticals Earnings Are Imminent; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - KalVista Pharmaceuticals (NASDAQ:KALV)
- Le PDG de Kalvista Pharma, Palleiko, vend des actions pour 115.536€
- Kalvista Pharma CEO Palleiko sells $115k in shares
- KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- KalVista Pharmaceuticals Stock Sees RS Rating Rise To 82
- KalVista Pharmaceuticals sets June 2026 date for next annual stockholder meeting
- Why Is Ionis Pharma Stock Gaining Thursday? - Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS)
- Intellia Therapeutics: It May Be Time To Get Excited And Buy (Upgrade) (NASDAQ:NTLA)
- Metagenomi appoints biotech veteran Laurence Reid to board of directors
- KalVista's EKTERLY Faces Shrinking Market, Oral Competitor Threat (Downgrade) (KALV)
- European regulator recommends approval of first oral HAE treatment
- Kalvista Pharmaceuticals stock maintains Market Outperform rating at JMP
Range quotidien
13.14 14.15
Range Annuel
7.31 17.28
- Clôture Précédente
- 13.88
- Ouverture
- 14.06
- Bid
- 13.17
- Ask
- 13.47
- Plus Bas
- 13.14
- Plus Haut
- 14.15
- Volume
- 2.120 K
- Changement quotidien
- -5.12%
- Changement Mensuel
- -2.23%
- Changement à 6 Mois
- 14.52%
- Changement Annuel
- 14.42%
20 septembre, samedi