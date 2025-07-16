FiyatlarBölümler
KALV
KALV: KalVista Pharmaceuticals Inc

13.17 USD 0.71 (5.12%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KALV fiyatı bugün -5.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.14 ve Yüksek fiyatı olarak 14.15 aralığında işlem gördü.

KalVista Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
13.14 14.15
Yıllık aralık
7.31 17.28
Önceki kapanış
13.88
Açılış
14.06
Satış
13.17
Alış
13.47
Düşük
13.14
Yüksek
14.15
Hacim
2.120 K
Günlük değişim
-5.12%
Aylık değişim
-2.23%
6 aylık değişim
14.52%
Yıllık değişim
14.42%
