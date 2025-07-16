Dövizler / KALV
KALV: KalVista Pharmaceuticals Inc
13.17 USD 0.71 (5.12%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KALV fiyatı bugün -5.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.14 ve Yüksek fiyatı olarak 14.15 aralığında işlem gördü.
KalVista Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
KALV haberleri
- KalVista’nın oral HAE tedavisi Ekterly, AB ve İsviçre onayını aldı
- KalVista’s oral HAE treatment Ekterly receives EU and Swiss approval
- JMP, güçlü Ekterly talebine dayanarak Kalvista hedef fiyatını 27 dolardan 28 dolara yükseltti
- Kalvista stock price target raised to $28 from $27 at JMP on strong Ekterly demand
- BofA, KalVista’nın hedef fiyatını Ekterly lansman verilerine dayanarak 36 dolara düşürdü
- KalVista stock price target lowered to $36 by BofA on Ekterly launch data
- KalVista Pharma 2026 Mali Yılı 1. Çeyrek Gelirinde Sürpriz Yaptı
- Earnings call transcript: KalVista Pharma surprises with Q1 FY2026 revenue
- KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
- Kalvista Pharma kazancı $0,16 ile beklentilere göre daha kötü, kâr ise beklentilere göre yüksek
- Kalvista Pharma earnings missed by $0.16, revenue topped estimates
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- KalVista Pharmaceuticals Earnings Are Imminent; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - KalVista Pharmaceuticals (NASDAQ:KALV)
- Kalvista Pharma CEO Palleiko sells $115k in shares
- KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- KalVista Pharmaceuticals Stock Sees RS Rating Rise To 82
- KalVista Pharmaceuticals sets June 2026 date for next annual stockholder meeting
- Why Is Ionis Pharma Stock Gaining Thursday? - Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS)
- Intellia Therapeutics: It May Be Time To Get Excited And Buy (Upgrade) (NASDAQ:NTLA)
- Metagenomi appoints biotech veteran Laurence Reid to board of directors
- KalVista's EKTERLY Faces Shrinking Market, Oral Competitor Threat (Downgrade) (KALV)
- European regulator recommends approval of first oral HAE treatment
- Kalvista Pharmaceuticals stock maintains Market Outperform rating at JMP
- JMP reiterates Market Outperform rating on Kalvista stock after UK approval
Günlük aralık
13.14 14.15
Yıllık aralık
7.31 17.28
- Önceki kapanış
- 13.88
- Açılış
- 14.06
- Satış
- 13.17
- Alış
- 13.47
- Düşük
- 13.14
- Yüksek
- 14.15
- Hacim
- 2.120 K
- Günlük değişim
- -5.12%
- Aylık değişim
- -2.23%
- 6 aylık değişim
- 14.52%
- Yıllık değişim
- 14.42%
21 Eylül, Pazar