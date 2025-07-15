Валюты / KALV
KALV: KalVista Pharmaceuticals Inc
13.50 USD 0.12 (0.88%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KALV за сегодня изменился на -0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.47, а максимальная — 14.25.
Следите за динамикой KalVista Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KALV
- Целевая цена акций Kalvista повышена до $28 с $27 в JMP на фоне высокого спроса на Ekterly
- Kalvista stock price target raised to $28 from $27 at JMP on strong Ekterly demand
- BofA снижает целевую цену акций KalVista до $36 на фоне данных о запуске Ekterly
- KalVista stock price target lowered to $36 by BofA on Ekterly launch data
- Расшифровка отчета о доходах: KalVista Pharma удивляет доходами за 1 кв. 2026 ФГ
- Earnings call transcript: KalVista Pharma surprises with Q1 FY2026 revenue
- KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
- Kalvista Pharma: доходы оказались ниже прогнозов, прибыльa обогнал ожидания в Q1
- Kalvista Pharma earnings missed by $0.16, revenue topped estimates
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- KalVista Pharmaceuticals Earnings Are Imminent; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - KalVista Pharmaceuticals (NASDAQ:KALV)
- Kalvista Pharma CEO Palleiko sells $115k in shares
- KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- KalVista Pharmaceuticals Stock Sees RS Rating Rise To 82
- KalVista Pharmaceuticals sets June 2026 date for next annual stockholder meeting
- Why Is Ionis Pharma Stock Gaining Thursday? - Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS)
- Intellia Therapeutics: It May Be Time To Get Excited And Buy (Upgrade) (NASDAQ:NTLA)
- Metagenomi appoints biotech veteran Laurence Reid to board of directors
- KalVista's EKTERLY Faces Shrinking Market, Oral Competitor Threat (Downgrade) (KALV)
- European regulator recommends approval of first oral HAE treatment
- Kalvista Pharmaceuticals stock maintains Market Outperform rating at JMP
- JMP reiterates Market Outperform rating on Kalvista stock after UK approval
- UK approves first oral treatment for hereditary angioedema attacks
- Astria: Betting On Navenibart In The Crowded HAE Arena
Дневной диапазон
13.47 14.25
Годовой диапазон
7.31 17.28
- Предыдущее закрытие
- 13.62
- Open
- 13.65
- Bid
- 13.50
- Ask
- 13.80
- Low
- 13.47
- High
- 14.25
- Объем
- 1.943 K
- Дневное изменение
- -0.88%
- Месячное изменение
- 0.22%
- 6-месячное изменение
- 17.39%
- Годовое изменение
- 17.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.