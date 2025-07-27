Divisas / KALV
KALV: KalVista Pharmaceuticals Inc
13.38 USD 0.12 (0.89%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KALV de hoy ha cambiado un -0.89%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.36, mientras que el máximo ha alcanzado 13.92.
Siga la dinámica de la pareja de divisas KalVista Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KALV News
- Objetivo de precio de las acciones de Kalvista elevado a 28 dólares desde 27 dólares por JMP debido a la fuerte demanda de Ekterly
- JMP eleva precio objetivo de Kalvista a $28 desde $27 por fuerte demanda de Ekterly
- BofA reduce el precio objetivo de las acciones de KalVista a 36 dólares tras datos de lanzamiento de Ekterly
- BofA reduce precio objetivo de KalVista a $36 tras datos de lanzamiento de Ekterly
- Transcripción del informe de resultados: KalVista Pharma sorprende con ingresos del primer trimestre del año fiscal 2026
- KalVista Pharma sorprende con ganancias del primer trimestre del año fiscal 2026
- KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
- Kalvista Pharma se quedan por debajo de 0.16$ las previsiones de BPA en el primer trimestre del año
- Kalvista Pharma no alcanza por 0,16$ las previsiones de BPA en el primer trimestre del año
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- KalVista Pharmaceuticals Earnings Are Imminent; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - KalVista Pharmaceuticals (NASDAQ:KALV)
- Director ejecutivo de Kalvista Pharma vende acciones por 115.000 dólares
- KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- KalVista Pharmaceuticals Stock Sees RS Rating Rise To 82
- KalVista Pharmaceuticals sets June 2026 date for next annual stockholder meeting
- Why Is Ionis Pharma Stock Gaining Thursday? - Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS)
- Intellia Therapeutics: It May Be Time To Get Excited And Buy (Upgrade) (NASDAQ:NTLA)
- Metagenomi appoints biotech veteran Laurence Reid to board of directors
- KalVista's EKTERLY Faces Shrinking Market, Oral Competitor Threat (Downgrade) (KALV)
Rango diario
13.36 13.92
Rango anual
7.31 17.28
- Cierres anteriores
- 13.50
- Open
- 13.54
- Bid
- 13.38
- Ask
- 13.68
- Low
- 13.36
- High
- 13.92
- Volumen
- 1.397 K
- Cambio diario
- -0.89%
- Cambio mensual
- -0.67%
- Cambio a 6 meses
- 16.35%
- Cambio anual
- 16.25%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B