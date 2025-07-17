QuotazioniSezioni
KALV: KalVista Pharmaceuticals Inc

13.17 USD 0.71 (5.12%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KALV ha avuto una variazione del -5.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.14 e ad un massimo di 14.15.

Segui le dinamiche di KalVista Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
13.14 14.15
Intervallo Annuale
7.31 17.28
Chiusura Precedente
13.88
Apertura
14.06
Bid
13.17
Ask
13.47
Minimo
13.14
Massimo
14.15
Volume
2.120 K
Variazione giornaliera
-5.12%
Variazione Mensile
-2.23%
Variazione Semestrale
14.52%
Variazione Annuale
14.42%
