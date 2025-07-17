Valute / KALV
KALV: KalVista Pharmaceuticals Inc
13.17 USD 0.71 (5.12%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KALV ha avuto una variazione del -5.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.14 e ad un massimo di 14.15.
Segui le dinamiche di KalVista Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
13.14 14.15
Intervallo Annuale
7.31 17.28
- Chiusura Precedente
- 13.88
- Apertura
- 14.06
- Bid
- 13.17
- Ask
- 13.47
- Minimo
- 13.14
- Massimo
- 14.15
- Volume
- 2.120 K
- Variazione giornaliera
- -5.12%
- Variazione Mensile
- -2.23%
- Variazione Semestrale
- 14.52%
- Variazione Annuale
- 14.42%
20 settembre, sabato