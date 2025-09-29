CotaçõesSeções
JNK
JNK: SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

97.63 USD 0.30 (0.31%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do JNK para hoje mudou para -0.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 97.56 e o mais alto foi 97.95.

Veja a dinâmica do par de moedas SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de JNK hoje?

Hoje SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) está avaliado em 97.63. O instrumento é negociado dentro de 97.56 - 97.95, o fechamento de ontem foi 97.93, e o volume de negociação atingiu 3808. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JNK em tempo real.

As ações de SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF pagam dividendos?

Atualmente SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF está avaliado em 97.63. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.57% e USD. Monitore os movimentos de JNK no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de JNK?

Você pode comprar ações de SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) pelo preço atual 97.63. Ordens geralmente são executadas perto de 97.63 ou 97.93, enquanto 3808 e -0.29% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JNK no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de JNK?

Investir em SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF envolve considerar a faixa anual 90.40 - 98.24 e o preço atual 97.63. Muitos comparam 0.15% e 3.43% antes de enviar ordens em 97.63 ou 97.93. Estude as mudanças diárias de preço de JNK no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF?

O maior preço de SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) no último ano foi 98.24. As ações oscilaram bastante dentro de 90.40 - 98.24, e a comparação com 97.93 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF?

O menor preço de SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) no ano foi 90.40. A comparação com o preço atual 97.63 e 90.40 - 98.24 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JNK em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de JNK?

No passado SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 97.93 e 1.57% após os eventos corporativos.

Faixa diária
97.56 97.95
Faixa anual
90.40 98.24
Fechamento anterior
97.93
Open
97.91
Bid
97.63
Ask
97.93
Low
97.56
High
97.95
Volume
3.808 K
Mudança diária
-0.31%
Mudança mensal
0.15%
Mudança de 6 meses
3.43%
Mudança anual
1.57%
30 outubro, quinta-feira
12:30
USD
PIB (Trimestral)
Atu.
Projeç.
3.1%
Prév.
3.8%
12:30
USD
Consumo Pessoal Real (Trimestral)
Atu.
Projeç.
2.3%
Prév.
2.5%
12:30
USD
Produto Interno Bruto (PIB) Vendas (Trimestral)
Atu.
Projeç.
4.6%
Prév.
7.5%
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
13:55
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.