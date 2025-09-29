- Aperçu
JNK: SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
Le taux de change de JNK a changé de -0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 97.56 et à un maximum de 97.95.
Suivez la dynamique SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action JNK aujourd'hui ?
L'action SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF est cotée à 97.63 aujourd'hui. Elle se négocie dans 97.56 - 97.95, a clôturé hier à 97.93 et son volume d'échange a atteint 3808. Le graphique en temps réel du cours de JNK présente ces mises à jour.
L'action SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF est actuellement valorisé à 97.63. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de JNK.
Comment acheter des actions JNK ?
Vous pouvez acheter des actions SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF au cours actuel de 97.63. Les ordres sont généralement placés à proximité de 97.63 ou de 97.93, le 3808 et le -0.29% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de JNK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action JNK ?
Investir dans SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 90.40 - 98.24 et le prix actuel 97.63. Beaucoup comparent 0.15% et 3.43% avant de passer des ordres à 97.63 ou 97.93. Consultez le graphique du cours de JNK en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF l'année dernière était 98.24. Au cours de 90.40 - 98.24, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 97.93 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF ?
Le cours le plus bas de SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) sur l'année a été 90.40. Sa comparaison avec 97.63 et 90.40 - 98.24 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de JNK sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action JNK a-t-elle été divisée ?
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 97.93 et 1.57% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 97.93
- Ouverture
- 97.91
- Bid
- 97.63
- Ask
- 97.93
- Plus Bas
- 97.56
- Plus Haut
- 97.95
- Volume
- 3.808 K
- Changement quotidien
- -0.31%
- Changement Mensuel
- 0.15%
- Changement à 6 Mois
- 3.43%
- Changement Annuel
- 1.57%
- Act
-
- Fcst
- 3.1%
- Prev
- 3.8%
- Act
-
- Fcst
- 2.3%
- Prev
- 2.5%
- Act
-
- Fcst
- 4.6%
- Prev
- 7.5%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev