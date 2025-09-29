QuotazioniSezioni
JNK: SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

97.58 USD 0.05 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JNK ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 97.38 e ad un massimo di 97.59.

Segui le dinamiche di SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni JNK oggi?

Oggi le azioni SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF sono prezzate a 97.58. Viene scambiato all'interno di 97.38 - 97.59, la chiusura di ieri è stata 97.63 e il volume degli scambi ha raggiunto 1587. Il grafico dei prezzi in tempo reale di JNK mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF pagano dividendi?

SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF è attualmente valutato a 97.58. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.52% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di JNK.

Come acquistare azioni JNK?

Puoi acquistare azioni SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF al prezzo attuale di 97.58. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 97.58 o 97.88, mentre 1587 e 0.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di JNK sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni JNK?

Investire in SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 90.40 - 98.24 e il prezzo attuale 97.58. Molti confrontano 0.10% e 3.38% prima di effettuare ordini su 97.58 o 97.88. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di JNK con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF?

Il prezzo massimo di SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF nell'ultimo anno è stato 98.24. All'interno di 90.40 - 98.24, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 97.63 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF?

Il prezzo più basso di SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) nel corso dell'anno è stato 90.40. Confrontandolo con gli attuali 97.58 e 90.40 - 98.24 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda JNK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di JNK?

SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 97.63 e 1.52%.

Intervallo Giornaliero
97.38 97.59
Intervallo Annuale
90.40 98.24
Chiusura Precedente
97.63
Apertura
97.40
Bid
97.58
Ask
97.88
Minimo
97.38
Massimo
97.59
Volume
1.587 K
Variazione giornaliera
-0.05%
Variazione Mensile
0.10%
Variazione Semestrale
3.38%
Variazione Annuale
1.52%
