报价部分
货币 / JNK
JNK: SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

97.63 USD 0.30 (0.31%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日JNK汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点97.56和高点97.95进行交易。

关注SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

JNK股票今天的价格是多少？

SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF股票今天的定价为97.63。它在97.56 - 97.95范围内交易，昨天的收盘价为97.93，交易量达到3808。JNK的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF股票是否支付股息？

SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF目前的价值为97.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.57%和USD。实时查看图表以跟踪JNK走势。

如何购买JNK股票？

您可以以97.63的当前价格购买SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF股票。订单通常设置在97.63或97.93附近，而3808和-0.29%显示市场活动。立即关注JNK的实时图表更新。

如何投资JNK股票？

投资SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF需要考虑年度范围90.40 - 98.24和当前价格97.63。许多人在以97.63或97.93下订单之前，会比较0.15%和。实时查看JNK价格图表，了解每日变化。

SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF的最高价格是98.24。在90.40 - 98.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF的绩效。

SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF股票的最低价格是多少？

SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF（JNK）的最低价格为90.40。将其与当前的97.63和90.40 - 98.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JNK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JNK股票是什么时候拆分的？

SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、97.93和1.57%中可见。

日范围
97.56 97.95
年范围
90.40 98.24
前一天收盘价
97.93
开盘价
97.91
卖价
97.63
买价
97.93
最低价
97.56
最高价
97.95
交易量
3.808 K
日变化
-0.31%
月变化
0.15%
6个月变化
3.43%
年变化
1.57%
30 十月, 星期四
12:30
USD
国内生产总值季率 q/q
实际值
预测值
3.1%
前值
3.8%
12:30
USD
实际PCE季率 q/q
实际值
预测值
2.3%
前值
2.5%
12:30
USD
GDP销售季率q/q
实际值
预测值
4.6%
前值
7.5%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
13:55
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值