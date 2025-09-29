JNK: SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
今日JNK汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点97.56和高点97.95进行交易。
关注SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
JNK新闻
常见问题解答
JNK股票今天的价格是多少？
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF股票今天的定价为97.63。它在97.56 - 97.95范围内交易，昨天的收盘价为97.93，交易量达到3808。JNK的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF股票是否支付股息？
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF目前的价值为97.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.57%和USD。实时查看图表以跟踪JNK走势。
如何购买JNK股票？
您可以以97.63的当前价格购买SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF股票。订单通常设置在97.63或97.93附近，而3808和-0.29%显示市场活动。立即关注JNK的实时图表更新。
如何投资JNK股票？
投资SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF需要考虑年度范围90.40 - 98.24和当前价格97.63。许多人在以97.63或97.93下订单之前，会比较0.15%和。实时查看JNK价格图表，了解每日变化。
SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF的最高价格是98.24。在90.40 - 98.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF的绩效。
SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF股票的最低价格是多少？
SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF（JNK）的最低价格为90.40。将其与当前的97.63和90.40 - 98.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JNK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JNK股票是什么时候拆分的？
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、97.93和1.57%中可见。
- 前一天收盘价
- 97.93
- 开盘价
- 97.91
- 卖价
- 97.63
- 买价
- 97.93
- 最低价
- 97.56
- 最高价
- 97.95
- 交易量
- 3.808 K
- 日变化
- -0.31%
- 月变化
- 0.15%
- 6个月变化
- 3.43%
- 年变化
- 1.57%
- 实际值
-
- 预测值
- 3.1%
- 前值
- 3.8%
- 实际值
-
- 预测值
- 2.3%
- 前值
- 2.5%
- 实际值
-
- 预测值
- 4.6%
- 前值
- 7.5%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值