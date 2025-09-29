クォートセクション
JNK
JNK: SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

97.40 USD 0.23 (0.24%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JNKの今日の為替レートは、-0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり97.38の安値と97.61の高値で取引されました。

SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

JNK News

よくあるご質問

JNK株の現在の価格は？

SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFの株価は本日97.40です。97.38 - 97.61内で取引され、前日の終値は97.63、取引量は4583に達しました。JNKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFの株は配当を出しますか？

SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFの現在の価格は97.40です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.33%やUSDにも注目します。JNKの動きはライブチャートで確認できます。

JNK株を買う方法は？

SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFの株は現在97.40で購入可能です。注文は通常97.40または97.70付近で行われ、4583や0.00%が市場の動きを示します。JNKの最新情報はライブチャートで確認できます。

JNK株に投資する方法は？

SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFへの投資では、年間の値幅90.40 - 98.24と現在の97.40を考慮します。注文は多くの場合97.40や97.70で行われる前に、-0.08%や3.19%と比較されます。JNKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETFの株の最高値は？

SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETFの過去1年の最高値は98.24でした。90.40 - 98.24内で株価は大きく変動し、97.63と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETFの株の最低値は？

SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF(JNK)の年間最安値は90.40でした。現在の97.40や90.40 - 98.24と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JNKの動きはライブチャートで確認できます。

JNKの株式分割はいつ行われましたか？

SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、97.63、1.33%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
97.38 97.61
1年のレンジ
90.40 98.24
以前の終値
97.63
始値
97.40
買値
97.40
買値
97.70
安値
97.38
高値
97.61
出来高
4.583 K
1日の変化
-0.24%
1ヶ月の変化
-0.08%
6ヶ月の変化
3.19%
1年の変化
1.33%
