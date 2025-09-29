- Обзор рынка
JNK: SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
Курс JNK за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 97.56, а максимальная — 97.95.
Следите за динамикой SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JNK сегодня?
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) сегодня оценивается на уровне 97.63. Инструмент торгуется в пределах 97.56 - 97.95, вчерашнее закрытие составило 97.93, а торговый объем достиг 3808. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JNK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF?
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF в настоящее время оценивается в 97.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.57% и USD. Отслеживайте движения JNK на графике в реальном времени.
Как купить акции JNK?
Вы можете купить акции SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) по текущей цене 97.63. Ордера обычно размещаются около 97.63 или 97.93, тогда как 3808 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JNK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JNK?
Инвестирование в SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF предполагает учет годового диапазона 90.40 - 98.24 и текущей цены 97.63. Многие сравнивают 0.15% и 3.43% перед размещением ордеров на 97.63 или 97.93. Изучайте ежедневные изменения цены JNK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF?
Самая высокая цена SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) за последний год составила 98.24. Акции заметно колебались в пределах 90.40 - 98.24, сравнение с 97.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF?
Самая низкая цена SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) за год составила 90.40. Сравнение с текущими 97.63 и 90.40 - 98.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JNK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JNK?
В прошлом SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 97.93 и 1.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 97.93
- Open
- 97.91
- Bid
- 97.63
- Ask
- 97.93
- Low
- 97.56
- High
- 97.95
- Объем
- 3.808 K
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- 0.15%
- 6-месячное изменение
- 3.43%
- Годовое изменение
- 1.57%
- Акт.
-
- Прог.
- 3.1%
- Пред.
- 3.8%
- Акт.
-
- Прог.
- 2.3%
- Пред.
- 2.5%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.6%
- Пред.
- 7.5%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.