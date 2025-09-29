- Übersicht
JNK: SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
Der Wechselkurs von JNK hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 97.38 bis zu einem Hoch von 97.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
JNK News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von JNK heute?
Die Aktie von SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) notiert heute bei 97.40. Sie wird innerhalb einer Spanne von 97.38 - 97.61 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 97.63 und das Handelsvolumen erreichte 4583. Das Live-Chart von JNK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie JNK Dividenden?
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF wird derzeit mit 97.40 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.33% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JNK zu verfolgen.
Wie kaufe ich JNK-Aktien?
Sie können Aktien von SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) zum aktuellen Kurs von 97.40 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 97.40 oder 97.70 platziert, während 4583 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JNK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in JNK-Aktien?
Bei einer Investition in SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF müssen die jährliche Spanne 90.40 - 98.24 und der aktuelle Kurs 97.40 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.08% und 3.19%, bevor sie Orders zu 97.40 oder 97.70 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JNK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF?
Der höchste Kurs von SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) im vergangenen Jahr lag bei 98.24. Innerhalb von 90.40 - 98.24 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 97.63 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) im Laufe des Jahres betrug 90.40. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 97.40 und der Spanne 90.40 - 98.24 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JNK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von JNK statt?
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 97.63 und 1.33% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 97.63
- Eröffnung
- 97.40
- Bid
- 97.40
- Ask
- 97.70
- Tief
- 97.38
- Hoch
- 97.61
- Volumen
- 4.583 K
- Tagesänderung
- -0.24%
- Monatsänderung
- -0.08%
- 6-Monatsänderung
- 3.19%
- Jahresänderung
- 1.33%
- Akt
-
- Erw
- 0.2%
- Vorh
- 0.2%
- Akt
-
- Erw
- 2.7%
- Vorh
- 2.9%
- Akt
-
- Erw
- 0.2%
- Vorh
- 0.3%
- Akt
-
- Erw
- 2.7%
- Vorh
- 2.7%
- Akt
-
- Erw
- 0.3%
- Vorh
- 0.6%
- Akt
-
- Erw
- 0.9%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 420
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 550
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh