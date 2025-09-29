- Panorámica
JNK: SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
El tipo de cambio de JNK de hoy ha cambiado un -0.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 97.38, mientras que el máximo ha alcanzado 97.61.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de JNK hoy?
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) se evalúa hoy en 97.40. El instrumento se negocia dentro de 97.38 - 97.61; el cierre de ayer ha sido 97.63 y el volumen comercial ha alcanzado 4583. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios JNK en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF?
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF se evalúa actualmente en 97.40. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.33% y USD. Monitoree los movimientos de JNK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de JNK?
Puede comprar acciones de SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) al precio actual de 97.40. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 97.40 o 97.70, mientras que 4583 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de JNK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de JNK?
Invertir en SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 90.40 - 98.24 y el precio actual 97.40. Muchos comparan -0.08% y 3.19% antes de colocar órdenes en 97.40 o 97.70. Estudie los cambios diarios de precios de JNK en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF?
El precio más alto de SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) en el último año ha sido 98.24. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 90.40 - 98.24, una comparación con 97.63 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF?
El precio más bajo de SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) para el año ha sido 90.40. La comparación con los actuales 97.40 y 90.40 - 98.24 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de JNK en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de JNK?
En el pasado, SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 97.63 y 1.33% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 97.63
- Open
- 97.40
- Bid
- 97.40
- Ask
- 97.70
- Low
- 97.38
- High
- 97.61
- Volumen
- 4.583 K
- Cambio diario
- -0.24%
- Cambio mensual
- -0.08%
- Cambio a 6 meses
- 3.19%
- Cambio anual
- 1.33%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.2%
- Prev.
- 0.2%
- Act.
-
- Pronós.
- 2.7%
- Prev.
- 2.9%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.2%
- Prev.
- 0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- 2.7%
- Prev.
- 2.7%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.3%
- Prev.
- 0.6%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.9%
- Prev.
- 0.9%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 420
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 550
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.