- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
JNK: SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK fiyatı bugün -0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 97.38 ve Yüksek fiyatı olarak 97.59 aralığında işlem gördü.
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JNK haberleri
- Stocks are at record highs. Why junk bonds could lower risks and even boost returns.
- Striking A Balance: How Adding High-Yield Bonds Could Ease Equity Volatility
- NHS: Caution Is Advised For This High-Yielding Bond CEF (NYSE:NHS)
- U.S. Bond Market Remains On Track For Strong Bull Run In 2025
- Recent Credit Stress A Canary In The Coal Mine?
- CCD: Improved Valuation Strengthens Thesis (NASDAQ:CCD)
- Brad Simpson On The Current Market Risks And How To Manage Them
- Gold Volatility Spikes To 5-Year High On Haven Demand
- HIX: Interest Rate Cuts Will Put Downward Pressure On This Fund (NYSE:HIX)
- Seeing The Opportunity In Volatility
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: October 2025
- Bond Market Continues To Downplay Inflation Risk
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- Consumer Credit Cracks? Auto Loan Woes Signal A Bifurcated Economy
- Financial Markets Are Sensitive To Risk After All
- How Fed Policy Can Impact Corporate Bond Spreads
- YLD: A Step Ahead Of Traditional High-Yield ETFs (NYSEARCA:YLD)
- Will Markets Continue To Ignore The Government Shutdown?
- JNK ETF: The Credit Cycle (NYSEARCA:JNK)
- Fixed-Income Outlook: 6 Strategies For Harvest Time
- Navigating Credit-Specific Risk In High Yield
- Quarterly Outlook: Downside Risks To Growth
- Credit Bubbles Cost Fortunes In The End
- Foreign Stocks Still Lead Global Markets In 2025 Going Into Q4
Sıkça sorulan sorular
JNK hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF hisse senedi 97.58 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 97.38 - 97.59 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 97.63 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1587 değerine ulaştı. JNK canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF hisse senedi şu anda 97.58 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.52% ve USD değerlerini izler. JNK hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
JNK hisse senedi nasıl alınır?
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF hisselerini şu anki 97.58 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 97.58 ve Ask 97.88 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1587 ve günlük değişim oranı 0.18% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte JNK fiyat hareketlerini takip edin.
JNK hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 90.40 - 98.24 ve mevcut fiyatı 97.58 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 97.58 veya Ask 97.88 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.10% ve 6 aylık değişim oranı 3.38% değerlerini karşılaştırır. JNK fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF hisse senedi yıllık olarak 98.24 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 90.40 - 98.24). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 97.63 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF performansını takip edin.
SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) hisse senedi yıllık olarak en düşük 90.40 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 97.58 ve hareket ettiği yıllık aralık 90.40 - 98.24 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki JNK fiyat hareketlerini izleyin.
JNK hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 97.63 ve yıllık değişim oranı 1.52% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 97.63
- Açılış
- 97.40
- Satış
- 97.58
- Alış
- 97.88
- Düşük
- 97.38
- Yüksek
- 97.59
- Hacim
- 1.587 K
- Günlük değişim
- -0.05%
- Aylık değişim
- 0.10%
- 6 aylık değişim
- 3.38%
- Yıllık değişim
- 1.52%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 3.1%
- Önceki
- 3.8%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 2.3%
- Önceki
- 2.5%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.6%
- Önceki
- 7.5%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki