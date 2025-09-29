JNK hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF hisse senedi 97.58 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 97.38 - 97.59 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 97.63 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1587 değerine ulaştı. JNK canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF hisse senedi şu anda 97.58 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.52% ve USD değerlerini izler. JNK hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

JNK hisse senedi nasıl alınır? SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF hisselerini şu anki 97.58 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 97.58 ve Ask 97.88 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1587 ve günlük değişim oranı 0.18% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte JNK fiyat hareketlerini takip edin.

JNK hisse senedine nasıl yatırım yapılır? SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 90.40 - 98.24 ve mevcut fiyatı 97.58 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 97.58 veya Ask 97.88 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.10% ve 6 aylık değişim oranı 3.38% değerlerini karşılaştırır. JNK fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF hisse senedi yıllık olarak 98.24 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 90.40 - 98.24). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 97.63 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF performansını takip edin.

SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) hisse senedi yıllık olarak en düşük 90.40 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 97.58 ve hareket ettiği yıllık aralık 90.40 - 98.24 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki JNK fiyat hareketlerini izleyin.