IYF: iShares U.S. Financial ETF
A taxa do IYF para hoje mudou para -2.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 121.79 e o mais alto foi 125.52.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares U.S. Financial ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IYF Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IYF hoje?
Hoje iShares U.S. Financial ETF (IYF) está avaliado em 121.83. O instrumento é negociado dentro de 121.79 - 125.52, o fechamento de ontem foi 124.60, e o volume de negociação atingiu 1070. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IYF em tempo real.
As ações de iShares U.S. Financial ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares U.S. Financial ETF está avaliado em 121.83. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.71% e USD. Monitore os movimentos de IYF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IYF?
Você pode comprar ações de iShares U.S. Financial ETF (IYF) pelo preço atual 121.83. Ordens geralmente são executadas perto de 121.83 ou 122.13, enquanto 1070 e -2.52% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IYF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IYF?
Investir em iShares U.S. Financial ETF envolve considerar a faixa anual 95.36 - 128.07 e o preço atual 121.83. Muitos comparam -3.35% e 10.75% antes de enviar ordens em 121.83 ou 122.13. Estude as mudanças diárias de preço de IYF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares U.S. Financials ETF?
O maior preço de iShares U.S. Financials ETF (IYF) no último ano foi 128.07. As ações oscilaram bastante dentro de 95.36 - 128.07, e a comparação com 124.60 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares U.S. Financial ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares U.S. Financials ETF?
O menor preço de iShares U.S. Financials ETF (IYF) no ano foi 95.36. A comparação com o preço atual 121.83 e 95.36 - 128.07 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IYF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IYF?
No passado iShares U.S. Financial ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 124.60 e 13.71% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 124.60
- Open
- 124.98
- Bid
- 121.83
- Ask
- 122.13
- Low
- 121.79
- High
- 125.52
- Volume
- 1.070 K
- Mudança diária
- -2.22%
- Mudança mensal
- -3.35%
- Mudança de 6 meses
- 10.75%
- Mudança anual
- 13.71%
- Atu.
- 55.0
- Projeç.
- 55.2
- Prév.
- 55.1
- Atu.
- 51.2
- Projeç.
- 49.8
- Prév.
- 51.7
- Atu.
- 4.6%
- Projeç.
- 4.8%
- Prév.
- 4.7%
- Atu.
- 3.7%
- Projeç.
- 4.0%
- Prév.
- 3.7%
- Atu.
- 418
- Projeç.
- Prév.
- 422
- Atu.
- 547
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- $57.6 bilh
- Prév.
- $-344.8 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.