- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
IYF: iShares U.S. Financial ETF
IYF fiyatı bugün -2.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 121.79 ve Yüksek fiyatı olarak 125.52 aralığında işlem gördü.
iShares U.S. Financial ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IYF haberleri
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- Decoding Bank ETF Prospects Ahead of Q3 Earnings Releases
- Bank Of America: Solid Provisioning Going Into Q3 2025 Earnings (NYSE:BAC)
- AllianceBernstein: Recent Pullback Presents A Buying Opportunity (NYSE:AB)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- BDJ: This Fund Provides Diversification Benefits Along With A High Yield
- Is It the Right Time to Invest in Financials ETFs?
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Should You Invest in the iShares U.S. Financials ETF (IYF)?
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- BofA: Institutional clients led broad-based equity inflows last week
- IAK: Insurers Offer Attractive Returns After Recent Underperformance (NYSEARCA:IAK)
- First Interstate BancSystem Stock: Analysts May Too Pessimistic Going 2026 (NASDAQ:FIBK)
- Third Coast Bancshares Stock: Lower Deposit Costs Surge Net Interest Margin
- Northrim BanCorp: Low Asset Yields To Mitigate Fed Rate Cut Impacts (NASDAQ:NRIM)
- BofA flags broad client equity inflows as market continues to grind higher
- Morgan Stanley’s Wilson expects Q3 pullbacks but sees buying chance
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- Big Banks Q2 Earnings Thrive: ETFs in Focus
Sıkça sorulan sorular
IYF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares U.S. Financial ETF hisse senedi 121.83 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 121.79 - 125.52 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 124.60 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1084 değerine ulaştı. IYF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares U.S. Financial ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares U.S. Financial ETF hisse senedi şu anda 121.83 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 13.71% ve USD değerlerini izler. IYF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
IYF hisse senedi nasıl alınır?
iShares U.S. Financial ETF hisselerini şu anki 121.83 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 121.83 ve Ask 122.13 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1084 ve günlük değişim oranı -2.52% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IYF fiyat hareketlerini takip edin.
IYF hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares U.S. Financial ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 95.36 - 128.07 ve mevcut fiyatı 121.83 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 121.83 veya Ask 122.13 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -3.35% ve 6 aylık değişim oranı 10.75% değerlerini karşılaştırır. IYF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares U.S. Financials ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares U.S. Financials ETF hisse senedi yıllık olarak 128.07 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 95.36 - 128.07). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 124.60 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares U.S. Financial ETF performansını takip edin.
iShares U.S. Financials ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares U.S. Financials ETF (IYF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 95.36 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 121.83 ve hareket ettiği yıllık aralık 95.36 - 128.07 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IYF fiyat hareketlerini izleyin.
IYF hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares U.S. Financial ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 124.60 ve yıllık değişim oranı 13.71% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 124.60
- Açılış
- 124.98
- Satış
- 121.83
- Alış
- 122.13
- Düşük
- 121.79
- Yüksek
- 125.52
- Hacim
- 1.084 K
- Günlük değişim
- -2.22%
- Aylık değişim
- -3.35%
- 6 aylık değişim
- 10.75%
- Yıllık değişim
- 13.71%