IYF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares U.S. Financial ETF hisse senedi 121.83 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 121.79 - 125.52 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 124.60 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1084 değerine ulaştı. IYF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares U.S. Financial ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares U.S. Financial ETF hisse senedi şu anda 121.83 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 13.71% ve USD değerlerini izler. IYF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IYF hisse senedi nasıl alınır? iShares U.S. Financial ETF hisselerini şu anki 121.83 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 121.83 ve Ask 122.13 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1084 ve günlük değişim oranı -2.52% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IYF fiyat hareketlerini takip edin.

IYF hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares U.S. Financial ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 95.36 - 128.07 ve mevcut fiyatı 121.83 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 121.83 veya Ask 122.13 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -3.35% ve 6 aylık değişim oranı 10.75% değerlerini karşılaştırır. IYF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares U.S. Financials ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares U.S. Financials ETF hisse senedi yıllık olarak 128.07 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 95.36 - 128.07). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 124.60 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares U.S. Financial ETF performansını takip edin.

iShares U.S. Financials ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares U.S. Financials ETF (IYF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 95.36 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 121.83 ve hareket ettiği yıllık aralık 95.36 - 128.07 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IYF fiyat hareketlerini izleyin.