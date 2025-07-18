КотировкиРазделы
IYF: iShares U.S. Financial ETF

121.83 USD 2.77 (2.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IYF за сегодня изменился на -2.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 121.79, а максимальная — 125.52.

Следите за динамикой iShares U.S. Financial ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IYF сегодня?

iShares U.S. Financial ETF (IYF) сегодня оценивается на уровне 121.83. Инструмент торгуется в пределах 121.79 - 125.52, вчерашнее закрытие составило 124.60, а торговый объем достиг 1070. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IYF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Financial ETF?

iShares U.S. Financial ETF в настоящее время оценивается в 121.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.71% и USD. Отслеживайте движения IYF на графике в реальном времени.

Как купить акции IYF?

Вы можете купить акции iShares U.S. Financial ETF (IYF) по текущей цене 121.83. Ордера обычно размещаются около 121.83 или 122.13, тогда как 1070 и -2.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IYF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IYF?

Инвестирование в iShares U.S. Financial ETF предполагает учет годового диапазона 95.36 - 128.07 и текущей цены 121.83. Многие сравнивают -3.35% и 10.75% перед размещением ордеров на 121.83 или 122.13. Изучайте ежедневные изменения цены IYF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Financials ETF?

Самая высокая цена iShares U.S. Financials ETF (IYF) за последний год составила 128.07. Акции заметно колебались в пределах 95.36 - 128.07, сравнение с 124.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Financial ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Financials ETF?

Самая низкая цена iShares U.S. Financials ETF (IYF) за год составила 95.36. Сравнение с текущими 121.83 и 95.36 - 128.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IYF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IYF?

В прошлом iShares U.S. Financial ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 124.60 и 13.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
121.79 125.52
Годовой диапазон
95.36 128.07
Предыдущее закрытие
124.60
Open
124.98
Bid
121.83
Ask
122.13
Low
121.79
High
125.52
Объем
1.070 K
Дневное изменение
-2.22%
Месячное изменение
-3.35%
6-месячное изменение
10.75%
Годовое изменение
13.71%
