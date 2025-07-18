- Обзор рынка
IYF: iShares U.S. Financial ETF
Курс IYF за сегодня изменился на -2.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 121.79, а максимальная — 125.52.
Следите за динамикой iShares U.S. Financial ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IYF
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IYF сегодня?
iShares U.S. Financial ETF (IYF) сегодня оценивается на уровне 121.83. Инструмент торгуется в пределах 121.79 - 125.52, вчерашнее закрытие составило 124.60, а торговый объем достиг 1070. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IYF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Financial ETF?
iShares U.S. Financial ETF в настоящее время оценивается в 121.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.71% и USD. Отслеживайте движения IYF на графике в реальном времени.
Как купить акции IYF?
Вы можете купить акции iShares U.S. Financial ETF (IYF) по текущей цене 121.83. Ордера обычно размещаются около 121.83 или 122.13, тогда как 1070 и -2.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IYF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IYF?
Инвестирование в iShares U.S. Financial ETF предполагает учет годового диапазона 95.36 - 128.07 и текущей цены 121.83. Многие сравнивают -3.35% и 10.75% перед размещением ордеров на 121.83 или 122.13. Изучайте ежедневные изменения цены IYF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Financials ETF?
Самая высокая цена iShares U.S. Financials ETF (IYF) за последний год составила 128.07. Акции заметно колебались в пределах 95.36 - 128.07, сравнение с 124.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Financial ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Financials ETF?
Самая низкая цена iShares U.S. Financials ETF (IYF) за год составила 95.36. Сравнение с текущими 121.83 и 95.36 - 128.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IYF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IYF?
В прошлом iShares U.S. Financial ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 124.60 и 13.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 124.60
- Open
- 124.98
- Bid
- 121.83
- Ask
- 122.13
- Low
- 121.79
- High
- 125.52
- Объем
- 1.070 K
- Дневное изменение
- -2.22%
- Месячное изменение
- -3.35%
- 6-месячное изменение
- 10.75%
- Годовое изменение
- 13.71%
- Акт.
- 55.0
- Прог.
- 55.2
- Пред.
- 55.1
- Акт.
- 51.2
- Прог.
- 49.8
- Пред.
- 51.7
- Акт.
- 4.6%
- Прог.
- 4.8%
- Пред.
- 4.7%
- Акт.
- 3.7%
- Прог.
- 4.0%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
- 418
- Прог.
- Пред.
- 422
- Акт.
- 547
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- $57.6 млрд
- Пред.
- $-344.8 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.