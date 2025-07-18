KurseKategorien
IYF: iShares U.S. Financial ETF

121.83 USD 2.77 (2.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IYF hat sich für heute um -2.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 121.79 bis zu einem Hoch von 125.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares U.S. Financial ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von IYF heute?

Die Aktie von iShares U.S. Financial ETF (IYF) notiert heute bei 121.83. Sie wird innerhalb einer Spanne von 121.79 - 125.52 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 124.60 und das Handelsvolumen erreichte 1084. Das Live-Chart von IYF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie IYF Dividenden?

iShares U.S. Financial ETF wird derzeit mit 121.83 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.71% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IYF zu verfolgen.

Wie kaufe ich IYF-Aktien?

Sie können Aktien von iShares U.S. Financial ETF (IYF) zum aktuellen Kurs von 121.83 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 121.83 oder 122.13 platziert, während 1084 und -2.52% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IYF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in IYF-Aktien?

Bei einer Investition in iShares U.S. Financial ETF müssen die jährliche Spanne 95.36 - 128.07 und der aktuelle Kurs 121.83 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -3.35% und 10.75%, bevor sie Orders zu 121.83 oder 122.13 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IYF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Financials ETF?

Der höchste Kurs von iShares U.S. Financials ETF (IYF) im vergangenen Jahr lag bei 128.07. Innerhalb von 95.36 - 128.07 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 124.60 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares U.S. Financial ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Financials ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares U.S. Financials ETF (IYF) im Laufe des Jahres betrug 95.36. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 121.83 und der Spanne 95.36 - 128.07 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IYF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von IYF statt?

iShares U.S. Financial ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 124.60 und 13.71% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
121.79 125.52
Jahresspanne
95.36 128.07
Vorheriger Schlusskurs
124.60
Eröffnung
124.98
Bid
121.83
Ask
122.13
Tief
121.79
Hoch
125.52
Volumen
1.084 K
Tagesänderung
-2.22%
Monatsänderung
-3.35%
6-Monatsänderung
10.75%
Jahresänderung
13.71%
11 Oktober, Samstag